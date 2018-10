Konec Jacka Sparrowa? Depp si ho už nezahraje

Depp ztvárnil charismatického kapitána Jacka Sparrowa v pěti filmech napříč 15 let v Disney franšíze. V kůži Jacka Sparrowa se naposledy objevil v pátém dílu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.

„Myslím, že mu to šlo skvěle. Zcela očividně vdechl postavě nový život a teď je to role, díky které se nejvíce proslavil,“ řekl o působení Deppa scénárista.

Minulý týden bylo ohlášeno, že Disney plánuje znovuoživení série zapojením scénáristů z úspěšného Deadpoola Rhetta Reese a Paula Wernicka. Předchozí filmy dohromady vydělaly okolo 3 miliard dolarů s tím, že jejich výdělek film od filmu klesal.

„Všechny děti po celém světě jej milují jako postavu, což je pro něj jedině skvělé. I pro nás to bylo skvělé, jsem ohledně toho velmi šťastný,“ dodal Beattie.

Depp bude k vidění v prequelu Harryho Pottera s názvem Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny. Herec si v poslední době vysloužil negativní reakce díky údajnému domácí násilí proti své bývalé manželce Amber Heardové.

Hercovi finance se výrazně zúžili poté, co byl v květnu obviněn bývalými bodyguardy z nedostatečné mzdy a mizerných pracovních podmínek. V červenci byl souzen filmovým štábem za to, že udeřil herce během natáčení filmu City of Lies. Premiéra plánovaného filmu tak musela být přesunuta do neznáma.