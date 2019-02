Jaké to je natáčet film v bezprostřední blízkosti Putina? Vítězný dokument míří do Česka

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Tehdejší dvorní kameraman Mansky se v závěru devadesátých let dostal do nitra kremelské politiky a ve svém filmu pomocí unikátních insiderských záběrů zprostředkovává osudové okamžiky prvních let vlády Vladimira Putina.

Během letošního ročníku karlovarského filmového festivalu režisér Manskij zaujal diváky i odbornou porotu, která mu udělila Grand Prix za nejlepší dokument. Film se nyní promítá na nejvýznamnějších festivalech po celém světě včetně Toronto IFF, London FF, IDFA Amsterdam.

Snímek vznikal v produkci společností Vertov Real Cinema (Lotyšsko), Hypermarket Film (ČR), Golden Egg (Švýcarsko). Koproducentem je Česká televize, film podpořil Státní fond kinematografie.

Premiéra filmu proběhne v den výročí “Velké říjnové socialistické revoluce” 7. listopadu v pražském kině Světozor, ale diváci budou mít možnost film vidět už během letošního jihlavského festivalu dokumentárních filmů. V Jihlavě dostanou diváci jedinečnou příležitost diskutovat o filmu přímo s jeho autorem, který se zúčastní letošního ročníku

Snímek, kterému je přezdíváno „ruský Občan Havel”, vypráví drsné ruské realitě, která na rozdíl od té české je mnohem krutější.

Děj

Píše se rok 1999. Dosavadní ruský prezident Boris Jelcin půl roku před vypršením svého funkčního období zcela nečekaně abdikuje a řízením státu pověřuje premiéra Vladimíra Putina. Tímto osudovým okamžikem začíná nový dokument renomovaného režiséra Vitalije Manského (V paprscích slunce), který se jako dvorní prezidentský kameraman dostal do nitra kremelské politiky a přináší tak nečekané svědectví o začátku putinovské éry. A o tom, kdo všechno jsou vlastně “Svědkové Putinovi".