RECENZE: Srdcem proti ruskému nadčlověku i vlastním démonům. Creed II je doják (nejen) pro chlapy

Adonis Creed (Michael B. Jordan), nemanželský syn legendárního boxera Apollo Creeda, prožívá nejlepší dny svého života. Po překvapivém úspěchu v zápase s „Hezounkem“ Ricky Conlanem (sice prohrál, ale ukázal, co v něm je) si probojovává cestu za vysněným titulem šampiona v těžké váze. Vše mu vychází také v osobním životě – nejen, že se s partnerkou Biancou (Tessa Thompsonová) pomalu chystají založit rodinu, ale především tento mladý muž, který strávil značnou část svého dětství v sirotčinci, konečně našel vlastní identitu a vyrovnal se s odkazem svého otce. Tedy alespoň si to myslí. Na druhé straně Atlantiku totiž jistý zahořklý Rus trénuje svého syna za jediným účelem – pomstít se Rockymu Balboovi (Sylvester Stallone) za porážku, která ho stála vše. A protože tím člověkem není nikdo jiný než steroidy prolezlý vrah Apollo Creeda Ivan Drago (Dolph Lundgren), začne znovu krvácet nejedna dávná rána.

Návraty starých postav a téma synů vykonávajících shakespearovskou pomstu za své rodiče jsou ošemetná záležitost. Snadno se totiž zvrhávají v lacinou snahu vyvolat drama za každou cenu a s vynaložením minimálního úsilí. O to nervóznější jsme byli při představě, že se tak stane zrovna v Stalloneho boxerské alternativní minirealitě (RCU, jestli jste fanoušky komiksových filmů). Vždyť jak napasovat jednu z nejnaivnějších a nejosmdesátkovějších sportovních pohádek o souboji hodné nablýskané Ameriky s upjatým železným Ruskem na relativně realisticky pojatý styl, který nastolil první Creed? Jedná se přeci o dvě naprosto odlišné estetiky (tímto se omlouvám všem, kdo sem přišli kvůli recenzi na film, ve kterém si dva dospělí upocení chlapi dávají po čuni, a místo toho tu čtou o nějaké estetice – ale musí to tak být), které k sobě ladí jako pěst na žebro!

Tady ale musíme zatleskat scénáristům Stallonemu a Cockerovi, protože návrat Draga se jim podařilo přišít bez viditelných stehů. Ba co víc, vedlejší dějová linka sledující zahořklého, zlomeného a všemi opuštěného Ivana Draga a jeho synáčka Viktora (ano, Ivan opravdu pojmenoval svého syna Vítěz) v podání Floriana Munteanua, ze kterého otcovy i otcovské komplexy udělaly věčně se mračící sbíječku na dvou nohách, je na celém druhém Creedovi možná tím nejzajímavějším. Horská dráha zkušeností, emocí a proměn, kterou si oba mlčenliví obři projdou, přímo vybízí k tomu, abychom se o jejich příběhu chtěli dozvědět co nejvíc.

Trailer Creed | zdroj: YouTube

Co se týče skloubení tónů a stylů, tam už je to horší. Už první Creed se snažil stát oběma nohama pevně na zemi a poodhalit i pár temných zákoutí lidské duše, nové pokračování ale zachází ještě dál. Teprve v osmém díle příběhů o Rockym tak skutečně uvidíme, jaké to je, když se boxer dostane až na dno…

­…i když ne tak úplně. Jak od scénáře, tak o režie by to chtělo, abychom se po stezce zoufalství vydali ještě o nějakou tu míli dál. Protože když už se do něčeho takového pustíte, nesmíte to vzdát v půli cesty. Ale přesně to Creed II dělá. Nejprve skvěle nastíní vnitřní i vnější konflikty obou hlavních hrdinů (Adonise i Rockyho), postaví je proti světu i proti sobě navzájem, přimíchá názory rodiny a tíhu celého světa. Poté zasadí pár podpásovek a podrazí několika postavám nohy. Ale když už to vypadá, že divák nahmatá tu pravou podstatu zoufalství, film si to najednou rozmyslí a (snad aby neodradil nostalgickým raušem nasáklé padesátileté stréce, co chtěli jen vidět, jak si dva dospělí upocení chlapi dávají po čuni) omezí se jen na několik frází, poloprázdných, ale esteticky fascinujících obrázků a dvě tři vcelku silné scény, kterým ale přeci jen k dokonalosti něco chybí.

A přitom by film bez problémů přitvrdit šlo a ani bychom se nemuseli odpoutat od Stalloneho pohádkového stylu. Protože, to si přiznejme, všechny díly této série jsou a vždy budou pohádka. V tomto případě by to jen chtělo více se inspirovat Erbenem a méně Němcovou.

O to snazší to režisér Steven Caple Jr. má, že se může opřít o skvělé herce. Stallonemu jen stačí dvakrát praštit hlavou do futer a hned je z něj zase Rocky, Michael B. Jordan je jedním z nejtalentovanějších a nejcharismatičtějších herců současnosti a Tessa Thompsonová, jejíž Bianca rozhodně není jen krásným přívěškem hlavního hrdiny, jakbysmet. Vždyť i ten kus ledu Lundgren, který za celý film ucedí možná 40 slov, nikdy neroztál víc než tady! Opakuji: Dolph Lundgren skutečně hraje! Pravda, německá hora svalů Florian Munteanu sice vypadá, jako by ho vyhrabali ve výprodeji s bezduchými evropskými padouchy, ve kterém Sly poslední dobou moc rád nakupuje, ve své kategorii ale ani zdaleka nepatří k tomu nejhoršímu (tímto máváme Plánu útěku 2 a jeho panoptiku nudných karikatur).

Ve výsledku tu tak máme výbornou první třetinu, ve které se toho ale paradoxně moc nestane, ne vyloženě špatný, ovšem až hmatatelně nedotažený prostředek a emocemi nabitý závěr, který pro změnu hýří typickou lehce kýčovitou atmosférou ala starý dobrý (ale i starý špatný) Rocky. Všechny části dohromady jsou pak kompromisem ve stylu Chytré horákyně – oblečené i neoblečené, učesané i neučesané, vzájemně se doplňující i tlukoucí se po hlavě.

Po technické stránce se jedná o velmi solidní zážitek, který možná nepřijde s ničím novým a občas stříhá častěji, než by bylo zdrávo, ale za ty krásné záběry na zářící arény, zaplivané tělocvičny, bohaté vily a ano, také zástupy dospělých upocených chlapů, kteří si dávají po čuni, ta návštěva kina stojí. Stejně jako za to stojí luxusní černošskou muzikou nabitý soundtrack, který bude příštích několik měsíců vyhrávat po všech posilovnách nejen v Americe.

Creed II tak ze všeho nejvíc působí rozpačitě a nedotaženě. Skvělé momenty střídá se slabými, odvážné pokusy vymanit se ze škatulky prokládá nostalgickým odkazováním a úlitbami fanatickým hledačům odkazů na staré díly, a přestože se ohání emocemi a nejednoho tvrdého fandu přinutí na konci uronit slzu, v mnoha případech se jen veze na dědictví minulých dílů a magnetickém Michaelu B. Jordanovi, který v roli Adonise působí dojmem perfektně naolejovaného stroje. Perfektně naolejovaného polonahého stroje, což některé dámy ocení možná víc, než by se jejich partnerům líbilo.

Celkové hodnocení: 65 %

Creed II (2018)

Hrají: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Russell Hornsby, Wood Harris, Phylicia Rashad a další

Režie: Steven Caple Jr.

Scénář: Sylvester Stallone, Cheo Hodari Coker

Kamera: Kramer Morgenthau

Hudba: Ludwig Göransson

USA / 130 minut / drama, sportovní