Bohemian Rhapsody ukazuje skutečného Freddieho, říká jeho tajemník

"Podle mě je ten film velice dobrý. Je skutečně založen na životě Freddieho i celé kapely, zároveň je ale zřejmé, že prošel určitým procesem schvalování a uměleckých omezení. Což je pochopitelné, protože abyste mohli sledovat 20 let života, museli byste i v kině sedět 20 let" uvedl v rozhovoru pro ČTK Freestone.

Snímek Bryana Singera se hraje v českých kinech od tohoto čtvrtka a sklízí vesměs pochvalné recenze. Na filmu si Freestone nejvíce cení faktu, jak dokázal vykreslit členy Queen.

zdroj: YouTube

"Když jsem film sledoval, viděl jsem před sebou reálné osobnosti. Možná nepoužili stejná slova, některé části mohou být přehnané, ale i tak je to skutečné," uvedl. Po zhlédnutí filmu byl, jak řekl, velice dojat.

To, že ho ve snímku nic nepřekvapilo, přisuzuje faktu, že byl přítomen na natáčení. "Seděl jsem přímo za režisérem, když se film točil. Věděl jsem, jaké scény se ve filmu objeví," vysvětlil. Byl také v kontaktu s různými odděleními, kterým pomáhal přiblížit detaily ze života kapely i Mercuryho. "Ve scéně, kde Freddie pije čaj, jsem například tvůrcům radil, z jakého hrnku Freddie pil a jaký čaj měl rád," řekl.

Výkony herců hodnotí jako výjimečně skvělé. "Rami Malek dal do role opravdu vše. Věřil ve svůj úkol a věřil ve Freddieho Mercuryho, kterého měl zobrazit," komentoval výkon představitele hlavní role. Vyzdvihl i zbylé herecké obsazení členů kapely. "Ve filmu se jim podařilo vytvořit velice silné pouto. Způsob jejich vzájemné interakce, to vše působilo tak přirozeně," okomentoval.

Připustil, že filmové ztvárnění nemůže zcela odpovídat realitě. "Film musí oslovit značnou část publika po celém světě, nikoliv jen fanoušky Queen. Je vidět, že Hollywood si některé části vzal za své, aby nějaké vypjaté části udělal například dramatičtější," řekl. "Je jasné, že některé věci nejsou ve filmu řečeny. V životě Freddieho se toho událo mnohem více, ale snímek zaznamenává určitou část příběhu a tu následuje," dodal.

Nejvíc Freestone odmítá vyobrazení Mercuryho jako osamělého člověka. "Freddie měl spoustu velice dobrých přátel, kteří tu vždy byli pro něj," vysvětlil. Chápe ale, že pro film možná takové pojetí funguje lépe. Vyzdvihl druhou polovinu snímku, kde podle jeho slov Freddie naplno ukazuje svoji sílu a víru v sebe. "To je Freddie, kterého já si pamatuji. I přes veškerá tvůrčí omezení, tam stále vidím život, kterého jsem byl součástí," dodal.

Třiašedesátiletý Peter Freestone žije již přes 15 let v České republice. Působil jako garderobiér britského Královského baletu, později se stal osobním tajemníkem Freddieho Mercuryho, se kterým spolupracoval až do zpěvákovy smrti v roce 1991. V roce 2016 se jako spoluautor podílel na vzniku libreta pro baletní inscenaci Queen - The Show Must Go On, kterou uvedlo olomoucké Moravské divadlo.