Netflix po letech konečně ruší některé své hvězdné seriály. Nastal čas kvalitního obsahu?

Několik let se streamovací služba Netflix pouštěla do různých projektů, leckdy i bizarních, aby si vyzkoušela, jak se uchytí mezi diváky. Jakmile byla nová série seriálu k dispozici, společnost již plánovala další. To vedlo někdy až k „smrtelným“ finančním propadům jako třeba u seriálu The Get Down. Netflix tedy došel k rozhodnutí, že situaci změní.



Nedávno se rozhodli neprodloužit marvelovský seriál Iron First po dvou sériích, seriál Everything Sucks po jedné nebo show komičky Michelle Wolfové po deseti epizodách. Zdá se, že produkce Netflix nekonečného obsahu přichází ke svému zdárnému konci.



V případě Orange Is The New Black se jednalo o jednu z netflixovských vlajkových lodí. Podobně jako u populárního seriálu House of Cards nastal čas, kdy těmto gigantům odzvonilo. Netflix investoval do obsahu 8 miliard dolarů, z nich 85 % je věnováno vlastní produkci. Nejsou jedinými velkými hráči na trhu, kteří investují velké peníze.



Konkurenční Amazon a Hulu utrácejí miliardy na obsah, Apple patrně nebude chtít být pozadu. To se promítá do situace, kdy streamovací služby soutěží o Emmy a Zlatý globus, což bylo v tomto roce velkým tématem. HBO jako producent velkorozpočtového obsahu pomalu ztrácí náskok.

Jestliže diváci budou chtít vidět své oblíbené seriály, budou muset doufat v lepší produkční plán. Tím, že se některé seriály zruší, zůstane tak více prostoru pro skvělé sci-fi seriály Black Mirror nebo Altered Carbon. Zároveň zbyde prostor pro tvůrce, kteří mají kontrakt s Netflixem jako Ryan Murphy (American Horror Stories) nebo Shonda Rhimes (Chirurgové).



Pokud půjde relativně starý obsah pryč Netflix bude mít možnost věnovat se do hloubky svým filmovým pokusům. Společnost v minulosti produkovala obrazový spektákl jako Bright nebo možného adepta na Oscara Roma. Prozatím strategie Netflixu vypadá dost nahodile, divák by řekl až algoritmicky, na základě toho, co by se kritikům mohlo líbit. Je tedy možné, že se Netflix pokusí přehodnoti svoji strategii a zaměří se na tituly, které by chtěli v budoucnosti vydat.



Samozřejmě je téměř nemožné tušit, s čím Netflix přijde. Ani tvůrci seriálů nemají úplný přehled nad tím, jakou sledovanost mají. Ohlášení konce seriálu Orange Is The New Black znamená, že se společnost nebojí „zavraždit“ svoje miláčky – smrt, která jim bude prominuta.