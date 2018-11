Herec McGregor si v chystaném superhrdinském filmu zahraje sadistického záporáka

Sadistický, maskou posedlý padouch, jehož pravé jméno zní Roman Sionis, je hlavou gangu False Face Society. Zabil svoje rodiče, aby po nich převzal rodinné impérium, o které časem přijde díky své nejapnosti. Proto se mstí Bruci Wayneovi a jeho Wayne Einterprises.



Už v září kolovali různé zvěsti, o tom, kdo by se měl zhostit role Black Maska – bojoval o ni Ewan McGregor s hercem Sharitem Copleyem. Jejich výkon byl téměř identický – McGregor je talentovanější herec, ale Copley umí hrát psychotické sériové vrahy. Vypadá to, že McGregor dokáže skloubit svůj charakter s krvežíznivostí gothamovského šéfa mafie.



Po jeho boku se objeví hvězda seriálu Fargo Mary Elizabeth Winstead, která si zahraje superhrdinku Huntress. Mezi další členy osazenstva Birds of Prey patří třeba Margot Robbie, jejíž postava není úplně typickým členem Birds of Prey, ale je nejdéle zapojena do projektu, Jurnee Smollet-Bell si zahraje Black Canary a Rosie Perez vyšetřovatelku Renee Montoya.



Aby bylo dostatečně zřejmé, že se jedná o film věnovaný ženským superhrdinkám, režie se chopí Cathy Yan a scénáře Christina Hodson, která napsala scénář k chystanému filmu Batgirl nebo k letošní novince Bumblebee.



Birds of Prey by měl mít premiéru 7. února 2020.