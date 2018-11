Česká kina ovládl film o skupině Queen, Johnny English se propadl

— Autor: ČTK

Do čela víkendové návštěvnosti tuzemských kin se po čtvrteční premiéře dostal britsko-americký snímek Bohemian Rhapsody o rockové skupině Queen. Na druhé místo tak sesadil britskou komedii Johnny English znovu zasahuje a třetí skončila další novinka, a to vánoční film Louskáček a čtyři říše od Studia Disney. Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnila Unie filmových distributorů.