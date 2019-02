Tvůrci Her o trůny chtěli původně seriál zakončit filmovou trilogií, HBO to neschválilo

Tvůrci populárního fantasy zpočátku uvažovali, že seriál uzavřou formou třídílného filmu, aby byly schopni nabídnout co největší podívanou. Namísto toho se rozhodli, zkrátit seriál na šest epizod, které budou mít nádech tří filmů.



Toto odhalení přišlo uprostřed článku týdeníku Entertainment Weekly věnovanému zajímavostem osmé série Her o trůny. Stále nevíme, kdo bude žít, kdo umře nebo kdo si nakonec sedne na železný trůn, ale aspoň víme, že všechno z toho se mohlo odehrát v kině, a ne v našem obýváku.



„Jediná chyba v tomto plánu byla ta, že HBO slouží svým předplatitelům, nepokouší se riskovat v návštěvnosti kin. I když ve vedení tuhle myšlenku smetli ze stolu, shodli se, že mají vše potřebné pro to, aby poslední série byla letní velkolepým spektáklem,“ řekl jeden z tvůrců seriálu.



Je tedy ve finále dobře, že seriál skončí jako seriál. Stále nemají televizní pořady v kinech takový dopad jako filmy, něco, co bylo již dokázáno ve vrcholné době televize.