RECENZE: Vdovy nejsou pouze podařený thriller. Boj o přežití se promění v pomstu žen

McQueenovy filmy jsou natočeny s cílem zanechat po sobě dlouhou pachuť a donutit diváky vžít se do hlavních postav. Takto to bylo se snímkem 12 let v řetězech, který McQueenovi přinesl v roce 2013 Oscara za nejlepší film. Tehdy režisér natočil film podle autobiografického bestselleru Solomona Northupa, jenž pojednává o životě afroamerických otroků pracujících na plantážích.

Nyní nás režisér se svým autorským snímkem Vdovy zve na návštěvu Chicaga, kde se děj bude točit kolem loupeží a špinavé místní politiky. S cílem zobrazit opravdové prostředí Chicaga McQueen oslovil scénáristku Gillianu Flynnovou (Zmizelá), jenž v Chicagu dlouhodobě žije. Podle ní je toto město ve filmech velmi často zkreslené, přitom ale má obrovsky nevyužitý potenciál. Nabídku režiséra Flynnová ochotně přijal a pustila se do scénáře, který s maximální hloubkou otevírá divákovi autentické Chicago s jeho zapadlými čtvrtěmi, kriminálními etnickými bandami a zkorumpovanou politickou elitou.

V centru dění se ocitnou čtyři ženy, z nichž každá pochází z jiného etnického, finančního a sociálního zázemí, což je pro toto město velmi příznačné. Na rozdíl od jiných kriminálních filmů, se režisér soustřeďuje přímo na osudy žen, jejichž manželé byli v důsledku neúspěšného pokusu o loupež zabiti policii.

Elizabeth Debicki v roli Alice | foto: Cinemart.cz

Ženám tak kromě dluhů nezbyde nic. Právě tyto dluhy, vztek a zármutek osamělé ženy náhle spojí dohromady. Pochopí, že když potáhnou za jeden provaz, dokáží všechno. Rozhodnou se tedy vzít situaci do vlastních rukou a promění se ve velmi schopnou údernou jednotku připravenou zaútočit v jakýkoli moment. Lídrem této skupiny se stává Veronika (Viola Davis), která si po svém zesnulém mužovi bere na starost veškerou špinavou práci na organizaci loupežnického plánu.

Problémy každým dnem gradují, kromě končící lhůty dluhu, se ženy potýkají s dalšími nepříjemnými okolnostmi. Režisér nezůstal pouze u kriminální tematiky, přináší nám velmi podrobný pohled na život každé hrdinky příběhu. Zároveň zde vidíme přesnou sociální stratifikaci a vrstvení podle rasových a národnostních kritérií, ve které představitelé jiného etnika než západoevropského, jsou nuceni žít v určitém sociálním vyloučení.

Michelle Rodriguez v roli Lindy Perelli | foto: Cinemart.cz

McQueen buduje atmosféru neustálého překvapení v průběhu celého filmu. Nejtěžším je pro ženy shánění prostředků k jejích společné misi, pomáhá jim všechno, a to včetně přitažlivého vzhledu mladé Polky Alice (Elizabeth Debicki), jenž kvůli absenci pracovních zkušenosti finanční pomoc nachází v podpoře zámožného ctitele. Režisér a scenáristka pracují s realistickými prvky, své postavy zasazují do neočekávaných situací a připisují jim neuvěřitelnou kriminální vynalézavost.

Na pozadí kriminální rutiny proti sobě bojujících skupin vyniká Colin Farrell jako politik Jack Mulligan, jehož politická motivace v některých momentech působí až komicky. Muži v tomto snímku mají však vedlejší role, a to se projeví i na překvapivém závěru příběhu. Poněkud chaotické postavy nabývají většího významu až na konci závěrečné finále, která funguje jako východ ze zapleteného labyrintu.

Od samého začátku film nabírá rychlé tempo, které místy komplikuje orientace v postavách a událostech. Hlavní zápletku McQueen navíc prozrazuje už v první půlce filmu a divák s možným výsledkem předběžně počítá. McQueen svůj film prohlubuje díky vícedimenzionálnímu pohledu na události, který se zčásti vymyká běžným krimi thrillerům a nezanechává diváky emocionálně chladné.

Filmový scénář i s ohledem na talent autorky nedokáže konkurovat s její předchozí tvorbou a Zmizelá je po všech stránkách dojemnější. Nicméně Flynnová a McQueen tvoří podařené duo, které dokázalo příběh čtyř žen uchopit z jiné strany a nenahlížet na jejích život skrze optiku jejích manželů, nýbrž jako na samostatné postavy, na nichž stojí celý příběh.

Celkové hodnocení: 75%

Widows (2018)

Režie: Steve McQueen

Scénář: Gillian Flynn, Steve McQueen

Kamera: Sean Bobbitt

Hudba: Hans Zimmer

Hrají: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Brian Tyree Henry, Jacki Weaver, Carrie Coon, Robert Duvall, Liam Neeson, Jon Bernthal, Lukas Haas, Kevin J. O'Connor, André Holland, Lizzy Leigh, Garret Dillahunt, Manuel Garcia-Rulfo, Michael Harney, Molly Kunz, Anita Farmer Bergman

Drama / Krimi / Thriller / USA / Velká Británie / 129 min