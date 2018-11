Režisér velkofilmu Jan Žižka je hrdý na herecké obsazení svého filmu, nebudou chybět ani české hvězdy

Aby měl Jáklův film větší šanci uspět i v zahraničí, bylo nutné sáhnout po zvučných jménech. Světový filmový trh je neúprosný, a tak se v hlavních rolích objeví především hollywoodské hvězdy. Výběr mezi českými herci ztížily i nároky amerických producentů.

Werner Daehn při natáčení filmu Jan Žižka | foto: Stanislav Honzík

Američtí producenti mají vlastní nároky

„Snažil jsem se samozřejmě vybrat také z řad našich herců. Problém byl, že buď neodpovídali typově nebo nezvládali hraní v anglickém jazyce. Několik skvělých českých herců ale ve filmu každopádně bude,“ prozradil Petr Jákl, co především ovlivňovalo jeho výběr.

Od první myšlenky k první klapce velkofilmu Jan Žižka se Petr Jákl prokousával dlouhých osm let. A nebylo to vůbec jednoduché. Ne všechno totiž vycházelo podle původních představ a plánů, což samozřejmě přináší hodně stresu.

„Bylo hodně okamžiků, kdy jsem si už začínal říkat, jestli je to vůbec možné zvládnout. Plno věcí se muselo měnit, někdy úplně na poslední chvíli, a ne vždycky jsem z toho byl nadšený,“ řekl Jákl.

Vinzenz Kiefer ve filmu Jan žižka | foto: Stanislav Honzík

Natáčet se bude i na Karlově mostě

Zároveň také odhalil, kde konkrétně u nás film vzniká. „Dobové scény se odehrávají na Křivoklátu, Točníku, Kokořínu i Zvíkově a jeho okolí. Svoje nezastupitelné místo bude mít Karlův most a kolem něho postavené středověké město. Je tady ale i spousta jiných krásných míst a lesů, kde natáčíme. Chci světu ukázat krásu naší země co nejvíc to půjde a propojit to s historií,“ dodal režisér.

Kromě českého velkofilmu se letos na Karlově mostě natáčel nový Spider-Man, kde si hlavní role zahráli Tom Holland a herečka Zendaya Colemanová, novým antihrdinou bude hollywoodský herec Jake Gyllenhaal. Scéna se natáčela pět hodin, filmaři si přitom zabrali celou plochu historické památky. Další natáčení se přesunulo až do Liberce.

Děj

Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.