Český animovaný film pro děti se chystá do kin. Zazpívá v něm i česká držitelka Oscara

Mimi je nevidomá, ale tenhle fakt nebere jako újmu. A díky tomu se od Mimi mnoho nového naučí i její kamarádka Líza. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Mezi Mimi a Lízou vlastně nejsou žádné velké rozdíly, jenom ten, že jedna má oči stále zavřené a druhá je má zase otevřené dokořán. Ale obě se umí dívat a společně vidět.

„Pro nás jsou příběhy Mimi a Lízy lidsky krásnou možností, jak ukázat dětem a možná i jejich rodičům, jak přijímat nevidomé za rovnocenné vrstevníky, jak se od nich učit i jak jim přirozeně pomáhat tam, kde to potřebují,“ říká ředitelka nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška Gabriela Drastichová.

Kamarádky Mimi a Líza | foto: Cinemart.cz

„Světluška pro mne byla jasná volba. Nechtěli jsme uvést jen tyhle výjimečné a originální animáky do kin, chtěli jsme, aby měly i další přesah a zároveň pomáhaly tam, kde to bude zcela přirozené spojení,“ říká o spolupráci český koproducent filmu film Martin Vandas.

„Potěšilo mne, jak vstřícní byli všichni čeští herci, kteří se na namluvení rolí ve filmu podíleli, a ještě víc mne dojalo, když film při namlouvání uviděli a spontánně své honoráře někteří z nich darovali na Světlušku. Pro Dagmar Peckovou to byla vůbec první životní dabingová zkušenost, a i když ji na začátku přijímala s obavami, zhostila se jí s noblesou i energií sobě vlastní, jako by byla zkušený dabér. Snad jen časná hodina nahrávání ji trochu potrápila, když měla v roli operní divy Amélie Zpěvavé ztratit hlas a v jednu chvíli to při zpívání skoro zahrozilo," komentoval Vandas.

Trochu překvapivě to v českém animovaném filmu bude také filmový návrat pro Markétu Irglovou. Markéta Irglová je sice držitelkou Oscara za filmovou hudbu k filmu Once (spolu s Glenem Hansardem), ale po jejím přesunu na Island je to přeci jen netradiční role.

„Byl jsem hrozně rád, když Markéta moji nabídku přijala. A i když nebylo vzhledem k nedávnému porodu Markéty možné s ní natáčet přímo se symfonickým orchestrem RTVS v Bratislavě, vyřešit její zpěv na dálku na Islandu už byla jen maličkost“, dodává Martin Vandas.

Vánoční hudbu i chytlavé písničky k filmu má na svědomí slovenská skladatelka Lucia Chuťková. Natálie Grossová a Karolína Křišťálová, které dabují obě hlavní role Mimi a Lízy, se svých rolí zhostily naprosto bez ostychu před dalšími hereckými bardy - ať to byl Viktor Preiss, Arnošt Goldflam nebo David Prachař a Linda Rybová.

Tvůrci animovaného filmu Mimi & Líza: Záhada vánočního světla při natáčení | foto: Cinemart.cz

Celé pásmo má původ vzniku na Slovensku, kde jej uvedla k životu režisérka a producentka Katarína Kerekesová se společností Fool Moon, která vznik celého příběhu iniciovala a ke spolupráci na příběhu o vánočním světle oslovila jako koproducenta právě MAUR film, který se animované tvorbě v České republice dlouhodobě a systematicky věnuje.

Film vstupuje do distribuce skoro současně nejen v českých a slovenských kinech (premiéra v ČR je plánována na 6. prosince 2018), ale ještě o pár týdnu dřív osloví i francouzské děti, ve Francii tomu tak bude dokonce již podruhé, první pásmo zde bylo promítáno již v roce 2016.

Film vznikl s podporou českého a slovenského Fondu kinematografie, jeho koproducentem na Slovensku je RTVS a o jeho světovou distribuci se stará francouzská společnost Planet Nemo, která už teď hlásí zájemce nejen z Itálie (RAI), ale i z dalších evropských zemí.