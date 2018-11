Nový konkurent Netflixu? Disney+ toho nabídne víc a bude levnější

Disney+ dokáže to, co Netflix ne. Bude mít uvnitř své platformy zabudované mikrostránky různých značek jako Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic a Disney. Každá z těchto stránek bude mít svoje vlastní uživatelské rozhraní. Tím pak dosáhne efekt 5 v 1.



To je velký rozdíl od Netflixu, který byl v minulosti kritizován za to, že nové filmy bylo obtížné najít (jednalo se především o filmy, jež společnost vytvořila). Disney se očividně snaží zopakovat úspěch Netflixu ve streamovacím světě kreativní cestou.



„Nejdřív se projdeme, než se dáme do běhu z hlediska počtu obsahu“ řekl Iger na začátku tohoto roku. Již teď byla k platformě přiřazena řada projektů, na které se bedlivě pracuje. Disney+ by měl obsahovat okolo 7000 seriálových epizod a 500 filmů. Z hlediska originálního obsahu by měly být produkováno 4 až 5 filmů a 5 seriálů ročně.



Zde je částečný seznam toho, co nová platforma plánuje:

· Star Wars: The Clone Wars 7. série

· The Mandalorian – první hraný Star Wars seriál odehrávající se po pádu Impéria a před příchodem Prvního Řádu s plánovaným rozpočtem 100 milionů dolarů

· Druhý hraný Star Wars seriál – špionážní thriller, ve kterém se objeví Diego Luna v roli Cassiana Andora z Rogue One: Star Wars Story

· Seriál Všechny moje lásky – předělání komedie z roku 2002 v seriál z ženského pohledu

· Seriál Příšerky s.r.o. – animovaný seriál založený na populární Pixar franšíze



Z originálních filmů má Disney v postprodukci Magic Camp a Noelle, v produkci adaptaci Lady a Tramp nebo Stargirl, ve vývoji Tři muži a nemluvně, Dona Quijota nebo Petra Pana.



Cena předplatného Disney+ by měla být nižší než u Netflixu v rozmezí 180 do 320 Kč. Nová služba by se měla spustit ke konci roku 2019.