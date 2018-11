Osmnáctiletý režisér natočil film o letcích za normalizace. Objeví se v něm řada hereckých es

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Příběh je zasazen do let 1960, 1974, 1989 až do současnosti. Film nabízí i další reálnou záležitost, se kterou se tehdejší piloti museli potýkat: hlavní hrdinové jsou často konfrontováni s přítomností agentů StB, kteří jim mnohokrát zkomplikují život. Natáčelo se na letištích v Hořicích, Hradčanech a Hradci Králové.

Jedná se o první porevoluční film na území bývalého Československa, zabývající se životem armádních stíhačů za dob normalizace. Jejich práce je dodnes ne zcela veřejnosti odhalená.

Herec Jiří Dvořák během jedné z leteckých scén | foto: Actoress Production

Málokdo ví, že armádní piloti byli především milovníci létání, kteří nevěděli, co na ně ve vzduchu čeká, často mohlo jít i o život. Motivem snímku je láska k létání, především v rámci Svazarmu. Je to volnost a svoboda, kterou při něm zažívají.

Jeho režisér o sobě říká, že miluje létání a že tuto lásku zdědil po dědečkovi, který během služby v letectvu ČSLA zachránil před sešrotováním letoun Z-126 (v letectvu C-105). Letoun registrace OK-JHC, výrobního čísla 816, byl do rejstříku zapsán v roce 1954 a v roce 1980 byl vymazán a měl být sešrotován.

Letoun Z-126 v barevném provedení kusu OK-JHC | foto: Actoress Production

Režisérův dědeček, pplk. Vladislav Balda, je bývalý vojenský pilot, sloužil do roku 1998 na letištích v Líních, Pardubicích a Hradci Králové. Jeho vzpomínky jsou základem scénáře filmu a zachráněný stroj Z-126, zvaný Drakouš, si ve filmu Narušitel zahrál důležitou roli – jeden z hrdinů příběhu se s ním pokusí o ilegální přelet na Západ.

Ve filmu uvidíte Jiřího Dvořáka, Petra Kostku nebo Stanislava Zindulku, hlavní role se zhostil mladý Pavel Neškudla, jemuž bude sekundovat Veronika Arichteva. Na filmu dále spolupracovali scénárista Petr Kult a mistr zvuku Bert Fuchs, hudbu k filmu složil zpěvák Michal Hrůza. Za kameru se postavil sám režisér David Balda.

Režisér David Balda spolu se svým dědou Vladislavem Baldou a ředitelem Kovozávodů Prostějov Petrem Cibulkou. | foto: Actoress Production

První tradiční československý výrobce plastikových modelů Kovozávody Prostějov ve spolupráci s firmou Actoress Production vytvořili speciální edici modelu Z-126 Trenér v autentickém zbarvení. Toto barevné zbarvení a tento letoun zároveň patří pplk. Vladislavu Baldovi, na jehož příběhu je film z části založen.

Film bude uveden do kin 24. ledna 2019.