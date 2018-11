Freddie Mercury kraluje. Film o skupině Queen stále v čele návštěvnosti kin

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Na druhé místo se o svém premiérovém víkendu dostala nová adaptace amerického rodinného filmu Grinch. Animovaný snímek o starém mrzoutovi Grinchovi, který se rozhodne ukrást Vánoce, o svém premiérovém víkendu v Česku nasbíral více než 71.500 diváků a vydělal přes deset milionů korun.

Na třetím místě vstoupila do kin rodinná detektivka s vánoční atmosférou režiséra Jana Pachla Ten, kdo tě miloval. Na film natočený podle románu Marie Poledňákové zatím dorazilo téměř 31.500 diváků.

Na čtvrté místo z druhé klesla britská komedie Johnny English znovu zasahuje, jejíž tržby se za tři týdny přiblížily částce 20 milionů korun. Na pátém místě skončila další česká komedie Po čem muži touží, ve které se cynik Karel Král hraný Jiřím Langmajerem promění v ženu v podání Anny Polívkové. Snímek režiséra Rudolfa Havlíka za dva měsíce vydělal 73,4 milionu korun a navštívilo ho 484.000 diváků.

Z české tvorby se ještě na jedenácté příčce objevila pohádka režiséra Dušana Rapoše Když draka bolí hlava. Film, kde se role kováře zhostil Karel Gott, za tři týdny navštívilo přes 76.000 lidí.

Ve čtvrtek bude mít premiéru americko-britský fantasy film Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, německý film z období studené války Balón, koprodukční drama Touch Me Not, které zvítězilo na letošním Berlinale, komorní psychologické drama Sklep, český dokument z novinářského prostředí Mimořádná zpráva, film Paola Sorrentina Oni a Silvio nahlížející do soukromí kontroverzního politika Silvia Berlusconiho a maďarské drama Soumrak.