Češi jsou neskutečně milí, řekl oscarový herec Michael Caine, natáčení v Česku si prý užil

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Během natáčení rád vtipkoval a nešetřil ani chválou. „Myslím si, je to skvělý příběh. Navíc všude kolem ta úžasná atmosféra, moc jsem si to tady užil,“ komentoval herec. Na place se Michael Caine potkal, kromě Bena Fostera, například i s Tilem Schweigerem či Sophií Lowe. Přímo fascinován však byl českým osazenstvem, napříč všemi profesemi, které k filmu patří.

„Češi jsou skutečně milí. A vysocí! Už jenom tady na natáčení… režisér, moje asistentky, moji herečtí kolegové… Jak vy to děláte?,“ pronesl herec, který se rozhodl, že už ve svém pracovním nasazení poleví. „Jsem velmi šťastný člověk, všechny moje sny se splnily. Je mi osmdesát pět let a já už nesním o velkých rolích, ale po tom, žít sny mé rodiny a mých vnoučat,“ potvrdil před návratem do Londýna.

Oscarový herec Michael Caine při natáčení filmu Jan Žižka v Čechách | foto: Stanislav Honzík

Režisér Petr Jákl vnímal spolupráci s tímto mimořádným mužem jako neuvěřitelný zážitek. „Nedokážu pořád pochopit, že mi Michael, jak mu všichni během natáčení říkali, nechtěl totiž, aby ho někdo oslovoval Sire, že mi dal tu šanci a šel do toho se mnou. Věřil mi natolik, že se mi svěřil jako režisérovi, čehož si neuvěřitelně vážím a je to pro mě obrovská pocta, jaká se nedá slovy vyjádřit,“ popsal Jákl čerstvou spolupráci s oscarovým hercem.

Natáčení, které začalo 17. září 2018, pokračuje dál. V nejbližších týdnech se bude štáb přesunovat na další české hrady a lokace po České republice. V prosinci by měl být film dotočen a po náročných postprodukčních pracích by měl přijít do kin v roce 2020.

Jan Žižka vzniká za podpory Státního fondu kinematografie, Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund, Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního města Prahy, Středočeského kraje či předsedy senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha. Do českých kin jej bude distribuovat společnost BIOSCOP.