Zemřel scenárista William Goldman, Oscara mu vynesl Butch Cassidy a Sundance Kid

Goldman, který podle WP zemřel na následky rakoviny a zápalu plic, psal také vlastní knihy. Dvě z nich se staly také námětem k úspěšným filmům, k nimž Goldman napsal scénáře. Jednou z nich byl Maratónec z roku 1976, ve kterém si hlavní roli zahrál Dustin Hoffman, druhou pohádka Princezna nevěsta z roku 1987.

William Goldman, expert in the art of screenwriting, dies at 87 https://t.co/gZ56bhYVWM pic.twitter.com/91OB5nD1pH