StarDance opustili Gondík se Stodůlkovou. Porota letos poprvé udělila čtyři desítky

Gondík se svou taneční partnerkou vystoupili jako první, jejich čaču doprovázela píseň Johna Bon Joviho. Porota jejich výkon ocenila 27 body, podle porotce Radka Balaše se jim výkon příliš nepovedl. „„Bylo to příliš nacvičené, nebyl tam tanec,“ řekl jim.

Walz v podání Veroniky Arichtevy a Michala Necpála už byl podle poroty lepší. Veronika nechtě divákům ukázala i pozadí, když si tak úplně neuhlídala šaty. A toho si samozřejmě všimla i porota. Zdeněk Chlopčík jim podle svých slov dal za ono „ukázání“ jeden bod navíc, celkem si tak vytančili 34 bodů.

Pavla Tomicová a Marek Dědík zatančili nádherný waltz na píseň I will always love you. Jenže podle poroty už pár předvedl i lepší výkony. „Tentokrát to nebylo ono,“ povzdechla si porotkyně Tatiana Drexler. Pár si tak odnesl pouhých 24 bodů.

O 10 bodů více vybojovali David Svoboda a Veronika Lálová, kteří si střihli čaču v rytmu legendární písně Pretty Woman. A protože jeden Svoboda není dost, na parketu se objevilo i dvojče Davida Svobody – Tomáš. A i když porotci i v tomto tanci objevili chybičky, body nešetřili.

O něco kritičtěji pak porota zhodnotila walz Daniely Písařovicové a jejího partnera Michala Mládka, kteří získali 30 bodů.

Jako poslední se na parketu objevili Jiří Dvořák a Nora Návorková. „Nádnerné,“ rozplýval se po jejich výkonu Chlopčík. A že se jim jejich tanec opravdu vyvedl, si mysleli i všichni ostatní porotci. Poprvé v letošním ročníku tak porota udělila čtyřikrát deset bodů. Nora byla tak dojatá, že se po hodnocení dokonce rozplakala.

U poroty sice Dalibor Gondík a jeho partnerka skončili jako druzí nejhorší, diváci jim ale poslali nejméně hlasů. V dalším kole si tak už nezatančí. Sám Gondík to ale nepovažuje za tragédii. „Je to pro mě výhra. Už jen to, že jsem mohl zatančit to nejhorší paso doble v minulém kole, byla pro mě výhra,“ uvedl v děkovné řeči.

Ocenil také svou taneční partnerku. „Moc děkuji Alici, že to se mnou vydržela celé čtyři měsíce, děkuji své sestře Adéle, ale hlavně své manželce, která mi po celou dobu manželství toleruje, že jsem obklopen krásnými ženami,“ dodal Dalibor.

Dnešní výsledky nejsou velkým překvapením, už v týdnu bookemakeři tipovali, že vypadne Daniela Písařovicové nebo Dalibor Gondík. Naopak za favority jsou podle sázkařů považováni Pavla Tomicová, na kterou dotahuje Jiří Dvořák.