RECENZE: Blaníci a pohádková satira. Humorné Čertí brko srší amatérským nadšením

Že Peklo není holubník, víme už přes třicet let. Až teď ale zjišťujeme, co tedy Peklo vlastně je. A světe div se, Peklo je úřad. Byrokratický aparát někde mezi ministerstvem spravedlnosti, BIS, berňákem a policií. Má vlastní pobočky (tedy podpekla) a disponuje čarovným brkem, které na každého ví i to, na co jen pomyslí. Co se ale stane, když tento brk padne do rukou lidem?

Trailer Čertí brko | zdroj: YouTube

Jsou recenze, které se píšou samy. A pak tu je recenze na Čertí brko, film, jehož trailer sliboval, že si ho nejlépe užijete, pokud si ono brko koupíte u nejbližšího dealera na rohu a vykouříte těsně před projekcí. Jenže tak jednoduché to s Najbrtovou pohádkou není. Už jen proto, že není tak šílená, jak by mohla. A to je prosím šílená celkem dost.

V podstatě se jedná o dva filmy v jednom kabátě. V popředí se odehrává velmi podařená politická a společenská satira, která si bere na paškál volby, politická koryta nebo umlčování lidí starými dobrými triky jako párky a pivo, které jim z hlavy vyženou jakoukoli touhu myslet za sebe. Tvůrci přitom nerozlišují mezi pravicí a levicí, současností a minulostí, intelektuály a dělnickou třídou. Kritika směřuje na univerzální lidské neřesti, které tu jsou už odnepaměti, a nebojí se si s nimi vyhrát.

Zde září zejména Jan Budař jako vykuk švec, který čerty připraví o jejich brko. Zpočátku baví také zkorumpovaný starosta Jakuba Jeřábka, ten je ale brzy odstaven na vedlejší kolej a jeho vtipy ztratí jiskru. Z řad poddanského „plebsu“ vystupuje snadno manipulovatelný měšťan (jeho blanictvo Marek Daniel osobně) a jeho svérázná žena v podání Jany Plodkové, která jako jediná pobrala dost rozumu a odvahy, aby se vrchnosti sem tam vzepřela. Jejich příspěvek je ale spíš epizodického charakteru.

Maličko upozaděná je paradoxně klasická pohádková linka, ve které se čertí nemehlo Bonifác (Jan Cina) zamiluje do hostinského dcery Markétky (Judit Bárdos). Na druhou stranu je to asi dobře, protože tato romance s jednou postavou mdlou a druhou bez osobnosti je minimálně nezáživná, kolikrát dokonce vyloženě otravná.

Někde mezi pak jsou čerti, jejichž eskapády je sice docela zábavné, ale Vetchý, Kopta a spol. jsou zkrátka tak nějak mimo – mimo skutečné dění, mimo ty nejlepší vtipy. Možná proto také vypadají, že jsou po většinu času nepřítomní i duchem.

Co se týče zmiňovaného „kabátu“, v něm tkví velká část problému Čertího brka. Film totiž působí, jako by ho natočil soubor ochotníků, a ne profesionální filmaři. Počínaje příšernými, ale opravdu příšernými replikami a texty písniček (Bonifác se v jednu chvíli lekne, že chytil poezii – ve skutečnosti se ale lehce nakazil spíš veršováním dítěte v mateřské školce), které nezachrání ani zvýšená hustota nápaditých slovních hříček, přes amatérské herecké výkony (Budař a Plodková světlou, i když zdaleka ne zářnou výjimkou) až po to, jak je celý film pospojovaný k sobě (dalo by se říct, že je sešitý čertovskou horkou jehlou, která má v pohádce prominentní postavení), může mít divák pocit, že nesleduje pohádku, ale podivný experimentální umělecký břichabol, který si maličko hraje na Svěráka, aniž by ale věděl jak. A to nezachrání ani na české poměry standardně kvalitní kostýmy a kulisy. Vše je pak okořeněno spoustou infantilního a laciného humoru, který zbytečně a podbízivě tlačí na pilu a opakuje se tak dlouho, až začne být skutečně otravný.

A i když se u nás feminismus, emancipace a takové věci moc nenosí, nemůžu si nepostesknout, že jsou v celé pohádce, čítající možná dvacet mužských postav, pouze DVĚ ženy, z nichž ta hlavní je tam jen a pouze na okrasu a aby se před ní většina chlapů naparovala jako kohouti. Druhá zástupkyně něžného pohlaví pak sice do vínku dostala jak osobnost, tak rozum, přesto ji ale film často předvádí jen jako semetriku, která má manžílka pod pantoflem.

Čertí brko mělo na to být dobrou pohádkou – nebo alespoň zábavnou kuriozitou české filmové scény. Rozhodně mu nechybí vtip, nápady a v některých případech i nadšení. Na kvalitní satiru bohužel přilepilo spoustu trapného balastu a ani se neobtěžovalo svůj výtvor úhledně zabalit.

Celkové hodnocení: 55 %

Čertí brko (2018)

Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek, Marián Geišberg, Jakub Žáček a další

Režie: Marek Najbrt

Scénář: Robert Geisler, Tomáš Hodan

Kamera: Martin Žiaran

ČR, Slovensko / 99 minut / pohádka, komedie