RECENZE: Fantastická zvířata probouzí nostalgii po Harry Potterovi, ale na svůj výkon se nespoléhají

Pár měsíců poté, co magiozoolog Mlok Scamander zpustošil celý New York a polapil mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda, se tam chce znovu vrátit, aby splnil svůj slib. Právě dokončil svoji knihu o fantastických zvířatech a měl v plánu předat osobně kopii své knihy Tině Goldsteinové. Jenže britské ministerstvo kouzel mu zakázalo cestovat do zahraničí, je ochotné zrušit zákaz tehdy, přidá-li se Mlok na stranu svého bratra Théseuse a dopadne Credence, který je stále naživu.



Avšak ministerstvo má v úmyslu Credence zabít, neboť jej považuje za hrozbu, avšak za těchto okolností Mlok nabídku odmítá. Celkovou situaci značně zkomplikuje únik Grindelwalda, který sbírá stoupence, aby realizoval svůj plán: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi. Albus Brumbál dostane Mloka na svoji stranu a pustí jej do náročného úkolu zmařit Grindelwaldovy plány, aniž by si uvědomoval, jaké nebezpečí ho čeká.

Když autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová ohlásila reinkarnaci světa čar a kouzel na filmovém plátně v podobě Fantastických zvířat, fanoušci byli štěstím bez sebe. Po premiéře v roce 2016 jejich nadšení mírně opadlo, nicméně v nich nadále žila naděje, že se série obrátí tím správným směrem a že uvidí své známé postavy v jejich poněkud mladším provedení. Právě s touto domněnkou pracují filmoví tvůrci, kteří se rozhodli, že do pokračování nacpou co nejvíce odkazů na původní heptalogii na úkor příběhu samotného.



Fantastická zvířata a kde je najít byla jakýmsi prologem znovuoživené série. Nový hlavní hrdina Mlok Scamander sliboval originální úvod do dávno poznaného světa. Jeho fantastičtí tvorové a mudla Jacob Kowalski měli na starost humornou složku. Zobrazení záporáka Grindelwalda v úplném závěru pak něco, co navnadí na chystané pokračování. Konečný výsledek sice dopadl uspokojivě, ale bez fanouškovského lapání po dechu.

Celé seskupení herců, které se objevuje ve filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny | foto: Vertical Entertainment

Tohoto úkolu se měl zhostit druhý díl, jehož úlohou bylo vychytat chyby předchozích Fantastických zvířat a zároveň přinést širší charakteristiku postav. To se daří scénáristce Rowlingové pouze napůl, ve svých knihách dokáže vyprávět příběhy plné jasně definovaných postav, ale na filmovém platně není schopna něčeho takového dosáhnout. Postavy, které předkládá jsou zajímavé a zábavné, ale z hlediska celku jsou to nedotažené polotovary, jejichž potenciál nedostane možnost přirozeně se vyvíjet jako třeba u vedlejší zápletky Queenie a Jacoba.



Po dějové stránce jsou Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny překombinovaným chaosem, ve kterém je velmi obtížné se orientovat. Nejenže do hry vstupuje mnoho postav, ale oni přicházejí a odcházejí, aniž by o tom padlo slovo. Režisér David Yates spolu s Rowlingovou oživují staré známé lokace a jména ve snaze probudit v divákovi nostalgii po starých dobrých časech.

Jude Law v roli Albuse Brumbála | foto: Vertical Entertainment

Je uspokojivé vidět znovu Bradavice, mladou McGonagallovou nebo tvůrce kamene mudrců Nicolase Flamela, ale to děj nijak zvlášť neposune kupředu. Nehledě na tom, jak se Rowlingová snaží, tak originální svět dosahující takového věhlasu jako právě ten Harryho Pottera z toho nevzejde. Autorka místo oprašování reálii ze známého světa by se měla vydat novou tvůrčí cestou a tolik nevycházet z toho, co diváci a fanoušci dávno znají.



Eddie Redmayne v roli Mloka září většinu času, co se objevuje na plátně. Zatímco v předchozím díle byl téměř veškerý prostor věnován jemu, zde je spíše upozaděn. Pozornost mu krade Johnny Depp v roli hlavního záporáka, který se sice snaží, ale působí dost vyčpěle. Zachraňuje to jeho antagonista Album Brumbál v rukou Juda Law, jenž postavě vdechuje sympatie a důvěru.

Ezra Miller jako Credence | foto: Vertical Entertainment

Výkon Ezry Millera jako Credence by se dal popsat slovy „Kdo jsem já?“, neboť většiny času věnuje pátrání po tom, kdo je a odkud pochází. Nehledě na omezeném prostoru, ve kterém se pohybuje, nedostává plnocennou možnost, jak vyniknout z davu dalších postav. Herci jako Katherine Waterson, Dan Fogler nebo třeba Zöe Kravitz se potýkají se stejným problémem, hrají sice bravurně, ale splývají se zbytkem.



Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločinydokáží bez ohledu na některé své další mínusy probudit v divákovi touhu podívat se na další pokračování. Namísto toho, aby se ve filmu dělo něco stěžejního, tak si tvůrci schovávají napětí pro další pokračování. Nakládají s filmem jako kdyby se jednalo o seriálovou epizodu.

Celkové hodnocení: 60 %

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Johnny Depp, Jude Law, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Claudia Kim a další

Režie: David Yates

Scénář: J. K. Rowling

Kamera: Philippe Rousselot

Hudba: James Newton Howard

Velká Británie, USA / 134 minut / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy