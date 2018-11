Akademie udělovala čestné Oscary, ceremoniál poznamenal zármutek

Marvina Levyho podle amerických médií považují v USA za jednoho z nejrespektovanějších publicistů v Hollywoodu. Spolupracoval se společnostmi MGM, Columbia Pictures nebo DreamWorks. Čtyřicet let propagoval díla režiséra Stevena Spielberga.

Klavírista a skladatel argentinského původu Schifrin, držitel pěti cen Grammy, je úspěšným autorem filmové hudby. Za jeho nejzdařilejší projekt považuje kritika hudbu ke známému televiznímu seriálu Mission: Impossible z let 1966-1973.

Bývala modelka, dnes třiadevadesátiletá herečka Cicely Tysonová, dostala ocenění za 60 let úspěšné kariéry ve filmových a televizních studiích. Stala se první Afroameričankou, která čestného Oscara převzala.

