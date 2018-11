Hvězda baletu Sergej Polunin si zatančil v novém klipu irského interpreta Hoziera. Video se za krátkou dobu stalo virální

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Děkuji Hozierovi za inspiraci," psal na svém Facebooku Polunin, který si prý písničku hodně oblíbil.

Irský hudebník Hozier, vlastním jménem Andrew Hozier-Byrne, debutoval se singlem Také Me to Church, který se za krátkou dobu hrál po celém světě. Videoklip na tuto píseň nasbíral milionová shlédnutí a kromě oficiálního videa diváci na internetu mohou vidět taneční video věnované vystoupení Sergeje Polunina.

Sergei Polunin se narodil v ukrajinském městě Cherson a již v 13 let se přestěhoval do Londýna, kde vystudoval baletní konzervatoř. V devatenácti letech se stál nejmladším sólistou v londýnském Královském baletu. Po několika letech kvůli stresu balet opustil, média tehdy psaly o tom, že Polunin často navštěvuje hlučné večírky a trpí alkoholovou závislosti.

Po několikaleté pauze se Polunin vrací na profesionální baletní scénu. V rámci svého comebacku tanečník v příštím roce navštíví i Prahu se svým autorským vystoupením. Scénu navrhl David LaChapelle, který byl režisérem slavného videa na YouTube.

Tanečník ukrajinského původu světového jména přiveze do Prahy svoji novou inscenaci Satori. Diváci kromě celovečerního představení uvidí i legendární choreografii k písni Take Me to Church,