Natáčení druhého dílu filmové klasiky Top Gun je v plném proudu. Cruise se proletí v řadě letadel

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Když se Top Gun v roce 1986 objevil v kinech, stal se za krátký čas senzací. Při rozpočtu 15 milionů ve finále vydělal neuvěřitelných 357 a katapultoval Toma Cruise do jiných výšin. Nehledě na tom, že se nejedná o jeho nejlepší film.



O čem bude pokračování Top Gunu je zatím tajemstvím. Nicméně by měl navazovat na první díl, kdy je z poručíka Mavericka (Tom Cruise) kapitán námořního letectva. Pravděpodobně bude instruktorem nové generace letců.



Opět půjde o soupeření velkých, rychlých strojů v éře, kdy drony pomalu začínají ovládat vojenské letectví. Patrně se snímek zaměří na soumrak let bojových pilotů.

Top Gun (1986) Trailer (1:28) | zdroj: Paramount Pictures

Z původního filmu se vrátí Val Kilmer jako Maverickův starý rival Iceman. Jennifer Connelly v roli svobodné matky, která provozuje bar nedaleko letecké základny nebo Milles Teller jako syn starého kamaráda Goose. Další postavy obsadí Jon Hamm, Ed Harris a Glenn Powell.

Vývoj filmu začal v roce 2010, kdy studio Paramount Pictures nabídlo producentovi Jerry Bruckheimerovi a režisérovi Tonymu Scottovi natočit pokračování Top Gunu.

Tom Cruise ve střetu s Valem Kilmerem | foto: Paramount Pictures

„Tento svět mě fascinuje, protože je natolik jiný od toho původního. Nechci dělat remake. Nechci dělat znovuzrození série. Chci kompletně nový film,“ dodal k nabídce Scott.



Po tragické sebevraždě Tonyho Scotta v roce 2012 se film nacházel v nejisté situaci. Režisérské křeslo nakonec převzal Joseph Kosinski, který s Cruisem spolupracoval na filmu Nevědomí. Na scénáři se kromě Christophera McQuarrie podílí Peter Craig (Hunger Games), Justin Marks (Kniha džunglí) a Ashley Miller (Thor, X-Men: První třída).

Mladý Cruise je jako Maverick okouzlující | foto: Paramount Pictures

Film je od 30. května ve fázi natáčení, které bude pokračovat přes jaro příštího roku. Bylo ohlášeno, že Cruise prošel rozsáhlým tréninkem a že se proletí v „určitých letadlech“ jakožto licencovaný pilot.

Civilisté totiž nemají podle zákona povolené používat armádní vybavení, tudíž Tom Cruise nevzlétne se stíhačkou F/A-18 Hornet, i když cítí nutkání, nutkání po rychlosti. Cruisovo zapojení coby kaskadéra bude co nejvíce reálné, aniž by porušil americký vojenský zákon.

Upoutávka na chystaný Top Gun: Maverick | foto: Paramount Pictures

Velkým překvapením je účast skladatele Hanse Zimmera, jenž spojí své síly se skladatelem prvního dílu Haroldem Faltermeyerem. Oba dva skladatelé začali tvořit už v 80 letech, zatímco Faltermeyer se odklonil od velkorozpočtových filmů, Zimmer je aktivnější než kdy předtím. Každoročně skládá hudbu k nejméně dvou velkým filmům.



Film půjde do kin 16. července 2020.