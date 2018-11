Režisér velkofilmu Jan Žižka odhalil jméno dalšího herce. Slavný Čech si zahraje roli krále Václava IV.

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Herec Karel Roden a režisér Petr Jákl při natáčení | foto: Stanislav Honzík

„Karel Roden byl pro mě naprosto jasná volba už od začátku. Krále Václava jsem si vždycky představoval takhle. Navíc je to skvělý herec a má zkušenosti i s velkými zahraničními filmy, což se hodí i sem, kde jsem obklopený velkým množstvím zahraničních herců,“ řekl Petr Jákl o svém „vysněném“ králi, kterého si obhájil i před americkými producenty.

Na tuto roli bylo totiž několik dalších adeptů se zvučnými jmény. „Stál jsem si za tím, že to bude Čech a že to musí hrát Karel. Jsem rád, že to vzal a můžu s ním pracovat, protože už první natáčecí den se potvrdilo, že je přesně takový, jakého jsem si krále Václava představoval. Má v sobě takovou tu noblesu, to, co dělá krále králem. Není to koruna, ale ta vznešenost uvnitř,“ dodal Jákl k výběru herce.

Král Václav je v příběhu Jana Žižky důležitou postavou, i když nemá nijak velký prostor. „Ta role není ve filmu moc velká, ale já to hlavně Petrovi hrozně moc přeji. Mám radost, že se mu povedlo dát dohromady něco tak velkého. Mám radost z každého člověka, kterému se něco takového něco povede,“ objasnil Karel Roden, proč se ujal role Václava IV.

Oscarový herec Michael Caine při natáčení filmu Jan Žižka v Čechách | foto: Stanislav Honzík

Hned v prvních dnech se na Křivoklátu potkal s hollywoodskou hvězdou Michaelem Cainem, který hraje Lorda Boreše. „Je to úžasné, jsem rád, že jsem to zažil, pořád na něj musím koukat,“ odpověděl Karel Roden přímo na place na otázku, jak se mu točí s oscarovým hercem.

Film Jan Žižka se bude točit ještě zhruba měsíc a po náročných postprodukčních pracích by měl přijít do kin v roce 2020.