RECENZE: Mladí zabijáci od satiry mají daleko, dokazují však, že choulostivé materiály má na internetu každý

Život v internetové době diktuje svým uživatelům zcela nová pravidla. Nekompromisní snímek Sama Levinsona se totiž nesnaží divákům vysvětlit, proč je internet mnohdy škodlivý a nebezpečný, nýbrž demonstrovat pouze některé konkrétní dopady na příkladu jednoho středně velkého města.

Mladí zabijáci oficiální trailer (2:20) | zdroj: YouTube

V městečku se symbolickým názvem Salem žijí čtyři obyčejné holky, jejichž život se točí okolo běžných záležitostí, mezi něž patří i sociální sítě. Lily (Odessa Young) je úplně obyčejná středoškolačka, která spíš, než v realitě žije na mobilu, kde „postuje, lajkuje, šéruje a selfíčkuje“, ostatně jako většina jejích vrstevníků. Lilyiny kamarádky se od nijak zvlášť neliší – každá z nich prožívá vlastní teenagerské drama v online režimu.

Když však do digitálních životů většiny obyvatel města pronikne neznámý hacker, který začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat skryto, začnou se dít nekalé věci. Co, když se dozvíte, že primátor, jenž celé své volební období vystupuje proti sexuálním menšinám, se večer převlíká do růžového spodního prádla v nejlepších tradicích značky Victoria‘s Secret?

Obětí tajemného hackera se může stát kdokoli, nikdo totiž není bez hříchů. A tak díky paranoidní náladě šířící se ve městě, lidé podléhají skoro až zvířecímu strachu nebýt odhalen. Absolutní panika v městečku se záhy promění v peklo a Lily si dříve či později musí položit otázku, zda se vůbec dožije příštího rána. Vše totiž naznačuje tomu, že právě ona je tím neznámým infiltrátorem do lidských soukromí.

film Mladí zabijáci | foto: Cinemart.cz

O životě čtyřech hlavních hrdinek toho víme příliš málo, abychom mohli zachytit jejích psychologický portrét. Lily přitom v průběhu děje zůstává na povrchu, její pozice se však omezuje na roli jakési internetové Lolity s pochybnými feministickými řečmi. Holka, jenž neustále usiluje o to, že nahé tělo nemusí mít nutně sexuální podtext, pravidelně posílá svá nahá selfie internetovým ctitelům. Překvapivě podařenou postavou je transgenderní holka Bex (Hari Nef), která, ač nemá tolik prostoru jako její kamarádka, je mnohem přesvědčivější a dojemnější, svou roli dospívajícího transgendera zvládá naprosto na jedničku.

film Mladí zabijáci | foto: Cinemart.cz

Upřímně řečeno se satirou tento snímek má máloco společného, připomíná spíše zkreslenou parodii na dnešní teenagery. Místo brutální satiry, o které mluví i sám režisér, film nápadně obhajuje všechno, co se původně snažil kritizovat. Kromě pseudofeministických řeči zde nechybí ani nadbytečné sexualizování ženských těl, kde se každá party promění v alkoholovou mini orgii.

Levinson ztroskotal především na snaze o filosofování, zatímco po technické stránce film splňuje všechny požadavky kvalitního thrilleru. Nehledě na poněkud předvídatelnou dějovou linku, režisér udržuje diváka v napětí až do samého konce, kdy se množství prolité krve srovná jedině s hororovou klasikou Saw.

Celkové hodnocení: 55%

Assassination Nation (2018)

Režie: Sam Levinson

Scénář: Sam Levinson

Kamera: Marcell Rév

Hudba: Ian Hultquist

Hrají: Odessa Young, Hari Nef, Suki Waterhouse, Abra, Colman Domingo, Bill Skarsgård, Joel McHale, Anika Noni Rose, Bella Thorne, Maude Apatow, Cody Christian, Danny Ramirez, Susan Misner, Kelvin Harrison Jr., Joe Chrest, J.D. Evermore, Leticia Jimenez, Geraldine Singer, Cullen Moss, Andrene Ward-Hammond, T.C. Carter, Gabriel Orion McCul

Akční / Thriller / USA / 103 min