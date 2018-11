Film o vile Tugendhat odhaluje první upoutávku. Zahrály si v něm domácí i zahraniční hvězdy

Nejvyšší možný poplach vyhlášený v Česku. Co se děje po aktivaci traumaplánu?

Režisér Ševčík do svého nového snímku obsadil Karla Rodena i zahraniční hvězdy. Carice van Houtenovou znají diváci ze seriálu Hra o trůny, švédskou herečku Hannu Alströmovou například z britské špionážní komedie Kingsman.

První teaser filmu Skleněný pokoj (1:40) | zdroj: YouTube

„Skleněný pokoj je adaptací románu Simona Mawera, který mapuje dějiny Československa 20. století a zároveň vypráví trojici milostných příběhů postav, které vilu Tugendhat během desítek let obývaly. Oba rozměry knihy jsme se snažili ve filmu zachovat,“ řekl režisér Julius Ševčík. „Inspirací nám byly klasické filmy jako Anglický pacient i konceptuální milostné příběhy jako Stvořeni pro lásku. Skleněný pokoj je drobnokresba milostného příběhu na pozadí dějin,“ dodává režisér.

film Skleněný pokoj | foto: Bioscop

Hlavními hrdinkami filmu, který vypráví příběh o lásce, přátelství a zásadních životních rozhodnutích, jsou Liesel Landauerová a její přítelkyně Hana. Dvě ženy, které spojil celoživotní vztah a jeden mimořádný dům, který pro Liesel a jejího muže Viktora postavil architekt Von Abt.

„Vše, co osudově poznamenává Hanu a Liesel, se nějakým způsobem vztahuje k vile – Skleněnému pokoji, který je ve filmovém fiktivním příběhu dílem vizionářského architekta Von Abta,“ řekl producent Rudolf Biermann. „Slovo room však má v angličtině nejen význam pokoj, ale také prostor, a tento překlad dává nové souvislosti. Pokud je náš život v průhledném, skleněném prostoru, vymykáme se zavedeným pravidlům a zvyklostem,“ doplnil producent.

film Skleněný pokoj | foto: Bioscop

„Skleněný pokoj je o lidech, kteří vybočili z řady, a právě to, že je na člověka vidět, vyžaduje velkou odvahu,“ řekl při natáčení představitel Von Abta Karel Roden.

„Když jsem si poprvé přečetla scénář, nadchlo mne, že vila je vlastně hlavní postavou celého příběhu,“ uvedla herečka Carice van Houten. „Skleněný pokoj je jakousi metaforou transparentnosti. A to jak v příbězích, které se v něm v průběhu let odehrály, tak v emocích, které je provázely. Ve vile se nic neukryje. Líbilo se mi, že Hana je velmi moderní žena, což mi bylo velice blízké, " komentovala herečka svoji roli.

Román Simona Mawera Skleněný pokoj se stal světovým bestsellerem, byl přeložen do desítek jazyků a byl nominován na prestižní literární ocenění The Man Booker Prize. Realizace rozsáhlého filmového projektu trvala od prvotního nápadu téměř deset let.

film Skleněný pokoj | foto: Bioscop

V hlavních rolích se objeví řada zahraničních i domácích hvězd jako Carice van Houten, Hanna Alström nebo Claes Bang, Alexandra Borbély, Roland Møller, Karel Roden, Martin Hofmann, Karel Dobrý, Zuzana Fialová nebo Vladimír Polívka.

Střihačem filmu Skleněný pokoj je renomovaný polský tvůrce Jaroslaw Kaminski, který je podepsán pod střihem oscarového snímku Ida i nejnovějším filmem Pawła Pawlikowského Studená válka, oceněného na festivalu v Cannes. Jaroslaw Kaminski je absolventem pražské FAMU, je několikanásobným držitelem polské filmové ceny Orel a ocenění Los Angeles Movie Award za snímek Bikini Blue.