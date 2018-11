Lví král se po 25 letech vrací. V nové filmové verzi zazní hlas Beyoncé

První teaser filmu Lví král (1:32) | zdroj: YouTube

Videoukázka nového filmu se na internetu těší obrovského úspěchu, během prvních čtyřiadvaceti hodin ji zhlédlo více než 20 milionů lidí.

Animovaná pohádka z roku 1994 byla několikrát nominována na Oscary, z nichž dokonce dva vyhrála - za nejlepší hudbu a píseň Can You Feel the Love Tonight od Eltona Johna. Nový film bude inspirován původní animovanou předlohou, kde nebude chybět ani legendární scéna představení nového krále novým zvířátkům.

Režisérem nové verze je Jon Favreau (Kniha džunglí), který dlouhodobě spolupracuje s Disney. Na rozdíl od jeho předchozího filmu Kniha džunglí, nebude mít Lví král lidského protagonistu. Většina scén je tvořena špičkovou počítačovou grafikou, digitální bude dokonce i prostředí samotné africké savany. Chystaný snímek se tím pádem bude odehrávat na hranici animovaného a filmového žánru, tvůrci jej propagují jako live-action.

Na hudbě k filmu se podílí přední hudební skladatel Hans Zimmer. Hlavní postavu Simby namluvil americký herec a rapper Donald Glover, postavu Naly namluvila známá americká zpěvačka Beyoncé a Mufasa představí James Earl Jones.