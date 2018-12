Jaromír Hanzlík ukázal upoutávku na svůj první film. Komedie o pozdní lásce zavítá do kin na svátek zamilovaných

První teaser filmu Léto s gentlemanem (00:52) | zdroj: YouTube

„Vybavuji si loňské léto, kdy jsem scénář psal, a následné týdny a měsíce příprav. Musím se přiznat, že mě to velmi překvapilo, protože to bylo poprvé, kdy jsem psal filmový scénář, a úplně mě to pohltilo," řekl Jaromír Hanzlík.

"Vzpomínal jsem na svého přítele dramatika Oldřicha Daňka, který mi vyprávěl, že když píše, v určitém okamžiku postavy jím vytvořené začnou žít vlastním životem, a on nad nimi téměř ztrácí vliv. A pak že se textu chopí dramaturgové, kteří původní postavu babičky předělají na dělostřeleckého důstojníka. A k mému údivu si mé postavy opravdu v jisté chvíli začaly žít svým životem, ale měl jsem štěstí, že mí přátelé, kteří scénář četli, mě nenutili je měnit,“ doplnil Jaromír Hanzlík, jenž zároveň ve filmu hraje hlavní postavu.

Jaromír Hanzlík ve filmu Léto s gentlemanem | foto: Bioscop

Film se natáčel letos v létě ve středočeských Zduchovicích v období velkých letních veder, ale i přes extrémní počasí se podařilo natočit vše potřebné. „Chtěli jsme natočit letní romanci, milý, laskavý, ale i úsměvný film, který by byl pohlazením pro duši, větší ambici jsme neměli. A lhal bych, kdybych řekl něco jiného, než že jsem s výsledkem docela spokojený. Takhle nějak jsem si ten film představoval,“ pochvaloval si po sestřihání snímku výslednou verzi režisér Jiří Adamec.

I přesto, že je zběhlým televizním a seriálovým režisérem, nevnímal tuto práci odlišně od čehokoliv jiného. „Za kamerou jsem jako režisér prožil celý svůj život, televizní práce není od tvorby filmové zas tak vzdálená. A těch pár technických rozdílností jsem ovládal už druhý den,“ dodal režisér Sanitky Jiří Adamec.

film Léto s gentlemanem | foto: Bioscop

Ostatně i část hereckého obsazení Léta s gentlemanem se setkala už při práci na tomto seriálu. Jaromír Hanzlík jako Artur se zakouká do Aleny Antalové, která je ale vdaná za Igora Bareše. Jejich dceru ztvárnila Lucie Vondráčková, jejího partnera Mirek Šimůnek. V dalších rolích se ve filmu objeví například Tereza Kostková, Petra Jungmanová, Yvetta Blanarovičová, Dana Batulková, Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Zdeněk Žák, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák.

Letní komedie Léto s gentlemanem | foto: Bioscop

Děj

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…