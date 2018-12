RECENZE: Francouzský Santa je spíše komikem, dárkový deadline zachrání díky své dámě

Vánoce a spol. oficiální trailer (2:26) | zdroj: YouTube

S nápadem natočit milou Vánoční pohádku v moderní adaptaci přišel jeden z předních francouzských komiků Alain Chabat, jehož hlas mohli diváci slyšet v Době ledové nebo jej vidět ve filmu Asterix a Obelix: Mise Kleopatra, kde si herec zahrál Caesara po boku Monicy Bellucci. Kromě režie se slavný Francouz ujal i hlavní role, jenž samozřejmě patří Santa Clausovi.

Scénář se nese v duchu tradiční filmové pohádky, kdy se krátce před Štědrým dnem něco pokazí a Santa, jakožto hlavní postava veškerého dění, musí dát znovu věci do pořádku. Jenže je Santa zcela nemotorný bez své manželky, kterou ztvárnila francouzská filmová hvězda Audrey Tautou, sám si poradit nedokáže. V jeho dílně na dárky zničehonic onemocní všichni skřítci a popadají na zem jako kuželky. Vánoční dílna na dárky, kterou diváci mohli vidět už tisíckrát v jiných filmech s touto tématikou, se od ostatních v mnohém liší. Každý fragment z těchto scén je dělán pomocí počítačové grafiky a produkce hráček vyvolává u diváka nadšení.

Pro nešťastného Santu je to strašná rána, bez pomocníků se totiž Štědrý den neobejde, děti nedostanou své vysněné dárky a bůhví co se může ještě stát. A tak díky vynalézavosti madam Clausové Santa nemá na vybranou, než se vypravit na Zemi se svými soby a sáněmi, aby sehnal účinný lék pro 92 tisíc skřítků. Z Vánoční pohádky se pomalu stává road movie, kdy se sám Santa musí vyznat ve světě lidí, a přitom zachránit Vánoce dětem po celé planetě.

film Vánoce a spol. | foto: Cinemart.cz

Sáně jej po poměrně dlouhém letu přesunou do Paříže nedaleko proslulého kabaretu Moulin Rouge. Pak konečně důstojně vstoupí do lékárny s žádostí o potřebné léky mezi nic netušící lidi, a právě v tomto momentě zažíná jeho dlouhé dobrodružství, jenž se za nějakou dobu přesune třeba až do policejní stanice. Kouzelný hrdina, který pro mnohé symbolizuje svátek Vánoc, je v podání Chabata méně pohádkový a víc lidský, než je zvykem. Santa tím pádem působí přirozeněji, nicméně otázkou je, zdali je tato přirozenost pro vánoční pohádku vhodná.

Francouzský Santa bohužel místy připomíná falešné vánoční dárky, které se sice lesknou, ale nijak zvlášť nepobaví. Shodou okolností hlavní hrdina zjistí, že své malé nadšence absolutně nezná a doteď se setkal pouze s nenaplněnou představou, jak opravdové děti vypadají v reálném životě, když zrovna nespí v očekávaní vánočních dárků. Jistým zklamáním pro diváka bude i Santova neschopnost vůči okolnímu prostředí, v níž jeho role klesá k pouhému splnění dárkového deadlinu. Rodiče ovšem poučují své děti, že smysl svátku neleží pouze v samotných dárcích, nýbrž ve vzájemné rodinné lásce a společně strávenému času.

film Vánoce a spol. | foto: Cinemart.cz

Vánoční nálada vzniká až v závěrečné fázi filmu, která s tradičním očekáváním skončí happy endem. Opravdovou perličkou tohoto filmu je madam Clausová, která zde měla spíše vedlejší roli a v krátkých scénických okamžicích stihla diváka nejen pobavit, ale i rozesmát. Santa, který ideál opravdového vánočního kouzelníka zdaleka nesplnil, se i tak může divákům zalíbit díky originálním vtipům a nestandardním situacím, z nichž se mu důstojně daří dostat.

Celkové hodnocení: 70%

Santa & Cie (2017)

Režie: Alain Chabat

Scénář: Alain Chabat

Kamera: Antoine Sanier

Hudba: Matthieu Gonet

Hrají: Alain Chabat, Pio Marmaï, Bruno Sanches, Golshifteh Farahani, Audrey Tautou, Grégoire Ludig, Jean-Pierre Bacri, Mark Grosy, Kyan Khojandi, Patrick Timsit, Thomas Vandenberghe

Komedie / Rodinný / Francie / 99 min