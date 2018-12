V neděli skončí čtvrta série cyklu GEN, představí sportovní legendu

"I tuto sérii jsem od začátku plánoval jen na dva roky, abych zachoval prestiž projektu," uvedl Fenič,

Po třech předchozích sériích, které vznikly v letech 1992 až 1993, 1994 až 1995 a 2001 až 2002 čtvrtá série nabídla 48 dílů v roce 2017 a 47 dílů letos.

Tím videobanka ČT dosáhla 382 jmen (šest dílů bylo věnováno vždy dvěma osobnostem: duchovní Alfréd a Darja Kocábovi, cestovatelé Zikmund a Hanzelka, malířky Jitka a Květa Válovy, podnikatelé Pavel Baudiš a Eduard Kučera, tanečníci Jiří a Otto Bubeníčkovi a bratr Josef a sestra Zdena Mašínovi).

Při výběru osobností do cyklu GEN tvůrci postupovali podle stejných kritérií. Muselo jít o žijící osobnost se současnou nebo původní státní příslušností ČR, reprezentující výjimečné dílo, činnost nebo přínos v některé z oblastí života, osobnost, jejíž dílo, činnost nebo přínos je nadčasového charakteru a má přesah mimo Česko. Zastoupení osobností zachovávalo pestrost různých oblastí lidských činností a profesí. Osobnost nemusela být vždy veřejně známá, pokud byly veřejně známé nebo profesně uznávané výsledky její činnosti.

Také u čtvrté série, stejně jako u předchozích, několik lidí natáčení odmítlo, například Barbora Špotáková, Gabriela Beňačková, Jan Švankmajer nebo Jan Svěrák. Někteří, jako Karel Roden nebo Ivana Trumpová, na nabídku ani nereagovali.

První díl cyklu v produkci společnosti Febio se na obrazovce objevil 4. ledna 1993. GEN provázela velká pozornost, sledovanost dvou dílů, v nichž se objevila Hana Zagorová a Bohdan Pomahač přesáhla hranici jednoho milionu diváků.

Nejstarší zaznamenanou osobností byl podle něj tehdy šestadevadesátiletý Jindřich Kolowrat, nejmladší Jaromír Jágr, který do Galerie elity národa vstoupil ve věku pouhých 21 let. Pro autora a vedoucího cyklu Feniče jeho největší dokumentární projekt nekončí. "Myslím, že i v této době je nutné připomínat, kdo jsou nositelé skutečných hodnot českého národa. Proto pokud budu naživu, rád bych, třeba za dalších deset let, doplnil tuto databázi ještě pátou sérií. Chtěl bych, aby tato freska českého národa, dosáhla počtu 500 jmen," podotkl.