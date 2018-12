Předávání Oscarů bude moderovat komik Kevin Hart. Zvýší sledovanost?

Devětatřicetiletý představitel rolí z filmů lehčích žánrů označil úlohu oscarového moderátora za svůj dlouholetý sen.

"Jsem z toho celý pryč, protože to prostě byl dlouho jeden z mých cílů...Že jsem se dokázal dostat na legendární seznam moderátorů, kteří dodali lesk tomuto ceremoniálu, je neuvěřitelné," napsal Hart s tím, že hodlá učinit z předávání filmových sošek 24. února výjimečný zážitek.

For years I have been asked if I would ever Host the Oscars and my answer was always the same...I said that it would be the opportunity of a lifetime for me as a comedian and that it will… https://t.co/GFCpD7yH6M