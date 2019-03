Bude čtvrtá řada První republiky? Měla by nabídnout věci, které český divák ještě neviděl

Letošní podzim Česká televize uvedla řadu atraktivních seriálů. Začátek září patřil nejen zmiňované První republice, ale také strachovské kriminálce Labyrint, která dle slov jejího tvůrce třetí řadou končí. V listopadu si na sebe strhl veškerou pozornost osobitý seriál Jana Hřebejka s názvem Rédl odkrývající podivný příběh organizovaného zločinu v porevolučním Československu.

První republika byla na televizních obrazovkách poprvé odvysílána v roce 2014, kdy měla dvacet dva dílů. Díky věrohodně vystiženému dobovému prostředí a poutavému příběhu na sebe časem nabalila mohutnou základnu fanoušků. Cílem seriálu je odvyprávět rodinnou ságu podnikatelské rodiny Valentů z pražského Podolí, ve které se mísí melodrama s detektivními prvky.

Hans von Lippi s Irenou von Lippi | foto: Česká televize

První řada se točila okolo konce první světové války a založení Československa. Minulý rok byla odvysílána druhá řada odehrávající se v období ekonomického vrcholu první republiky. Sice nebyla přijata vřele jako ta předchozí, ale i tak se diváci u televizních obrázek scházeli v hojném počtu. Třetí řada byla pouze otázkou času.



Ta vstupuje do období ekonomické krize, kterou jsou zasaženy nejen hlavní rodiny Valentových a Škvorových, ale také celá společnost. Třetí řada sice napravuje chyby napáchané v té druhé, nicméně je děj až příliš rozvleklý. Z třinácti epizod až poslední tři posouvají děj nějakým značným způsobem. Zbylých deset se převážně točí okolo milostného trojúhelníku – von Lippi (Stanislav Majer), Honza (Vladimír Polívka) a Irena (Katarína Šafaříková). Právě Šafaříková nahradila původní představitelku Annu Fialovou.

První republika (2018) nová řada trailer (0:58) | zdroj: Česká televize

Nehledě na opětovném množství nedostatků, kdy se už zdá, že seriál jen „pokračuje“, jej diváci nepřestávají sledovat. Úvodní epizodu sledovalo 767 tisíc diváků dle webu Mediaguru. Není zas tak složité se zamyslet proč. Diváci si zkrátka zvykly na staré známé prostředí a osvědčené herecké výkony. Zároveň seriál stále převyšuje to, co nabízí ostatní televizní produkce.



O čtvrtém pokračování se hovořilo již v létě, kdy třetí série zamířila do střižny. Patrně by se mělo týkat let 1935, 1936 nebo později. Režisér Biser Arichtev si stále není jistý, jestli by měl celý seriál končit rokem 1938, kdy Československo začali okupovat Němci nebo až později.



Scénáristé momentálně pracují nad dějem čtvrté řady. Sám režisér slibuje, že na diváky čekají takové věci, jaké ještě v českých „dobovkách“ neviděli. Natáčení by mělo začít příští rok na jaře. Je tedy možné, že by se čtvrtá řada mohla na obrazovkách objevit už na podzim příštího roku.