Jackie Chan v pamětech líčí i své excesy: Byl jsem dost odporný pitomec

Chan už byl úspěšným čínským hercem, když mu v 90. letech vynesly mezinárodní proslulost takové filmy, jako například Křižovatka smrti. V knize uvádí, že poté, "co si ho našla sláva", se začal předvádět. Jednou například vzal půl miliónu dolarů v hotovosti (v současnosti zhruba 11,5 miliónu korun) a utratil je v Hongkongu za hodinky pro své kaskadéry.

"Vešel jsem dovnitř a řekl: 'Ukažte mi deset nejlepších hodinek, co máte. Tyhle jsou nejdražší? S největším počtem diamantů? Fajn, vezmu si sedmery...'," stojí v autobiografii.

Jeho nově nabytá sláva s sebou nesla i temnou stránku. "V jednom kuse jsem řídil opilý. Ráno jsem naboural svoje porsche a večer jsem totálně zrušil mercedes-benz. Celý den jsem měl naváto," uvádí v knize. Když se fotografové pokoušeli pořídit snímky Chanova nabouraného auta, herec jim podle svých slov hrozil, že je "praští za každou fotku, kterou pořídí".

"Vážně jsem byl dost odporný pitomec," píše v knize Chan, který byl v roce 2009 v Číně jmenován čestným vyslancem boje proti drogám.

Egor, our bookstore Gargoyle dog, picks Jackie Chan’s new book, “Never Grow Up.” Chan reveals his life—prostitutes, gambling, alcohol, and an affair that produced a child. “I really was quite a nasty jerk.” #jackiechan #barbarasbookstore pic.twitter.com/fN5H2ORvzj