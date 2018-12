Natáčení pátého Ramba je u konce. Stallone si jej patrně zahraje naposledy

Kdy budeme chodit do důchodu? Odborníci to spočítali a není to hezký pohled

Když se Stallone chopil postavy Ramba jeho kariéra byla velmi proměnlivá, neboť kromě Rocky franšízy neměl na svém kontě žádný velký hit. Nebyl si úplně jistý, jestli bude První krev bude trhákem, proto chtěl původní tříhodinovou verzi od výrobců koupit a zničit ji. Naštěstí tomu chladné hlavy předešly a po rozsáhle re-editaci se film stal obrovských úspěchem, jenž vedl k dalším pokračováním, videohře a kreslenému seriálu.

Sly před nedávnem dokončil natáčení Creed 2, který se ukázal být největším úspěchem v Rocky franšíze a je zaručeným hitem. Rovněž ohlásil, že odstupuje od postavy Ramba, někteří si stejně myslí, že se stejně vrátí. Po dvou měsíčním intenzivním natáčení v Bulharsku je dost možné, že přeci jen opouští svůj lovecký nůž na dobro.

Rockyho a Adonise spojuje přátelství a touha postarat se jeden o druhého. | foto: Forum Film

„Tak je to za mnou, můj poslední výstřel. Rambo: Poslední krev, přinejmenším to, jak to někteří nazývají. Byla to neskutečně úžasná cesta. Tato postava mi byla představena v roce 1980, kdy ji nikdo nechtěl hrát. Ve skutečnosti jsem byl až jedenáctá volba. Lidé se na tento projekt hleděli jako na něco prokletého. Já jsem se na to podíval a řekl si, že je to skvělá příležitost,“ řekl herec na Instagramu.



Stallone se neměl vrátit do pátého pokračování Ramba. Kreativní skupina stojící za franšízou plánovala obnovení série kroužící okolo postavy vytvořené spisovatelem Davidem Morellem v románu První krev z roku 1972 zpopularizované čtyřmi filmy se Sylvesterem Stallonem.

Sylvester Stallone v ikonické roli Ramba | foto: Orion Pictures Corporation

Také zde byli plány na televizní seriál Rambo: Nová krev, který ve finále nedopadl a projekt byl opuštěn. Zároveň v roce 2016 Sly řekl, že je příliš starý na to, aby pokračoval, to se stejně změnilo a 72letý herec bude reprezentovat roli ještě jednou. Naposledy se objevil v kůži Johna Ramba ve filmu Rambo: Do pekla a zpět z roku 2008, který vydělal 113 milionů dolarů celosvětově. Herec k němu napsal scénář a natočil jej.





Stallone zatím v posledním díle série Rambo | foto: Millennium Films

V pátém díle se Sylvester Stallone vrací do role vysloužilého vojáka, jenž se snaží nějak finančně vyjít, a tak bere každou práci, která mu přijde pod ruku. Vypomáhá na ranči v Arizoně vedeným jeho starou známou Marií (Adriana Barraza), která jej poprosí, aby jí pomohl nalézt ztracenou vnučku (Yvette Montreal). Ta zmizela, když si vyjela na mejdan do Mexika. John Rambo tak sestupuje do pekel plných násilí umocněných mexickým kartelem a krutým kriminálním bossem (Sergio Peris-Mencheta).



Film nemá ještě přesné datum premiéry, ale je již natočený. Je tedy patrné, že jakmile projde postprodukcí a střihem, tak poputuje do kin v průběhu příštího roku.