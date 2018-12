Velkofilm Jan Žižka je dotočen. Objeví se v něm nejhezčí česká místa, říká režisér Jákl

— Autor: ČTK

Po necelých třech měsících natáčení míří do střižny historický film Petra Jákla Jan Žižka, který je s půlmiliardovým rozpočtem nejdražším filmem české kinematografie. Do kin by měl snímek přijít v roce 2020. Název filmu pro zahraniční distribuci bude Medieval. Při natáčení filmu s velkým tématem českých dějin se na lokacích na Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově potkali známí herci jako například Ben Foster coby Jan Žižka, Michael Caine jako Boreš, Til Schweiger jako Rožmberk či Matthew Goode coby Zikmund.