RECENZE: Může animovaný film porazit starou dobrou marvelovku? Nová éra Spider-Mana napravuje jeho pokřivenou pověst

Miles Morales je obyčejný student pocházející z newyorského Brooklynu. Právě nastoupil na střední školu, kde se ocitá daleko od svých kamarádů ze čtvrti. Musí se denně učit, dělat spoustu úkolů a čelit totální ignoraci spolužáků. To vše podle přání jeho otce s nadějí, že to někam v budoucnosti dotáhne. Jenže on si chce jako každý teenager užívat života.



Jednoho večera uteče z internátu a vydá se se strýcem do spletitých zákoutí metra sprejovat. Jakmile je dílo hotové kousne jej radioaktivní pavouk. Miles získává schopnosti, o nichž se mu ani nesnilo. Mezitím zlotřilý padouch Kingpin dává dohromady stroj, jenž mu umožní z paralelní dimenze vrátit jeho ztracenou rodinu. Otevření bran několika dimenzí vpustí do světa pět pavoučích hrdinů. Tito hrdinové musí včas zničit stroj, jinak jim hrozí absolutní zánik.

pider-Man: Paralelní světy (2018) HD trailer (1:05) | zdroj: Falcon

Postavu Spider-Mana vytvořili letos zesnulí Stan Lee a Steve Ditko na počátku 60. let. Od té doby se pavoučí muž stal jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších komiksových hrdinů. Ve své době byl hrdinou „nového typu“, neboť se v komiksech řešil jeho osobní život včetně jeho tajné dvojí identity. Původní filmová trilogie od Sama Raimiho měla přesně stanovenou strukturu a bylo zcela zřetelné, čeho chce Raimi dosáhnout.

Pak to začalo být příliš chaotické, a tak se tvůrci rozhodli začít odznova. Rebootovaná série Amazing Spider-Man si bere pouze základy a vybrané detaily, všeobecně pozitivní odezvy se však nedočkala. Aby toho nebylo málo přidal se i Marvel, který v rámci Marvel Cinematic Universe uvedl Spider-Mana v podání Toma Hollanda. Vypadalo to, že Spider-man konečně nalezl svůj balanc. Sony, jenž drží práva na hrdinu se nechce dělit s MCU, proto hledá nové cesty, jak si spideyho udělat po svém. Animovaný film je slibnou variantou.

Spidermanův známý oblek | foto: Falcon

Na začátku působil animovaný projekt dosti zbytečně, nehledě na tom, že postava Milese Moralese je u mladých Afroameričanů velmi oblíbená, ostatně se jedná o prvního Spider-Mana černé pleti. Pak se producentského a scénáristického křesla chopili Phil Lord a Chris Miller, tvůrci Jump Streetů a Lego příběhu, kteří odhalili, že se zápletka bude točit kolem paralelních vesmírů, což projektu vdechlo nový náboj.

Na filmu se vystřídala trojice různých režisérů Bob Persichetti, Peter Ramsey a Rodney Rothman, jež společnými silami vytvořily pravděpodobně nejosobitější komiksový film za posledních pár let. Zároveň se jedná o velkolepou poctu pavoučí fenoménu shrnující 56letou historii postavy. Po vizuální stránce je to něco neuvěřitelného. Tvůrci vytvořili 3D animovaný film, kombinující v sobě prvky 2D animace, komiksovou kresbu v sešitech, novinové stripy a také grafitti. Celek dotváří nabušená hudba složená na jedné straně orchestrálně Danielem Pembertonem a na té druhé rapem Post-Maloneho.

Nový Spider-Man Miles Morales | foto: Falcon

Nový Spider-Man v zásadě opouští to, co ze série známe a představuje kromě nového hrdiny čtveřici dalších Spider-Lidí, kteří by si zasloužili svůj vlastní spin-off. Peter Parker je zde upozaděn jako Milesův mentor v poněkud starším a „tučnějším“ provedení. Ze záporáka Kingpina jde díky komiksové stylizaci opravdu strach. Nicméně otázkou zůstává, do jaké míry je film určený dětem. Patrně si jej užijí, ale neproniknou do něj natolik emociálně, jak je zapotřebí.

Spider-Man: Paralelní světy má výtečnou akci, fungující humor i drama, a hlavně se na něj výborně kouká. Na filmovém platně předvádí takové šílenosti, které by v hraném filmu nebyly možné. Není se čemu divit, že si tvůrci nechali nový způsob animace patentovat, jedná se totiž o nejzajímavěji pojatý animovaný film roku, možná i desetiletí.

Celkové hodnocení: 90%

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Režie: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Předloha: Stan Lee (komiks), Steve Ditko (komiks)

Scénář: Phil Lord, Rodney Rothman

Hudba: Daniel Pemberton

Hrají: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Lauren Vélez, Zoë Kravitz

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 117 minut