Zemřela režisérka Penny Marshallová (†75), její film s Tomem Hanksem trhl rekord

Aktualizováno 10:07 — Autor: ČTK

Ve věku 75 let zemřela americká herečka a režisérka Penny Marshallová. Proslavila se rolí v seriálu Laverne & Shirley a později režírovala filmy jako například Velký (Big) či Velké vítězství (A League of Their Own), při kterém stál za kamerou Miroslav Ondříček. Zemřela ve svém domě v Los Angeles v pondělí v noci na komplikace spojené s cukrovkou. S odvoláním na mluvčí rodiny to uvedla agentura AP.