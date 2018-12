Zemřel režisér Kutz (†89), Wajdův souputník z polské filmové školy

Kutz začal natáčet v době, kdy úřady v komunistickém Polsku prosazovaly tvůrce nekriticky opěvující budování socialistické společnosti. Částečné uvolnění poměrů v roce 1956 umožnilo vznik neformální skupiny inspirované například italským neorealismem či filmem noir. Vedle Kutze do ní patřili například Andrzej Wajda, Tadeusz Konwicki či Andrzej Munk.

Mezi Kutzova nejznámější díla z tohoto období se řadí snímky Nikdo nevolá, Lidé z vlaku či Mlčení, který byl v roce 1963 v hlavní soutěži benátského festivalu.

The director, born near Katowice, Upper Silesia, in 1929 and ever since associated with the traditions of this region, created in his films a realistic portrait of Silesians. #Kutz #kazimierzkutz https://t.co/YVPh3RA409