RECENZE: Skvělý Raubíř Ralf 2 učí o přátelství a dělá reklamu půlce internetu

Ralf je záporákem v arkádové videohře Oprav to, Felixi! Dobrosrdečný hromotluk s menším problémem se zvládáním vzteku se ale v prvním filmu rozhodl stát se klaďasem. Vždyť klaďasy má každý rád, kdežto odstrkovaní zloduši bydlí na skládce a nikdy je nezvou na party. Na své kostrbaté cestě za uznáním se ale spřátelil se závodnicí ze sousedního herního automatu Vanilopkou a uvědomil si, že jako záporák, který rozbíjí věci, je pro Opraváře Felixe nepostradatelný. A protože na to přišli i všechny ostatní postavy z jeho videohry, vše skončilo šťastně. Raubíř Ralf měl humor, srdce, výborné postavy, se kterými se ztotožníte, spoustu důležitých poselství pro děti a nápaditě si hrál s toystroryovskou myšlenkou, že všechny postavy ve videoherním světě jsou živé a po šichtě se schází v hospodě, podpůrných skupinách, nebo třeba závodí o to, kdo bude zítra hlavní postavou hry. Na jeho pokračování jsme ale museli čekat šest let.

trailer Raubíř Ralf a internet | zdroj: YouTube

Tentokrát si Vanilopka s Ralfem žijí spokojeným bezproblémovým životem. Tedy až do chvíle, kdy se automat dětské závodnice rozbije a hrozí, že bude vyřazen z provozu. Naštěstí žijeme v době virtuálního rozkvětu a oba přátelé se tak rozhodnou vydat do nablýskaného světa internetu a koupit nový ovladač na eBay…

A je to tady, říkáte si: eBay, Google, Wikipedia, YouTube, Pinterest, Twitter, Amazon, … všichni weboví giganti (snad kromě Applu a Pornhub) na jednom místě. Product placement, že by se za něj nemusela stydět ani polovina české filmové a seriálové produkce. Laciný způsob, jak milionkrát zaplatit natáčení jen tím, že se ve filmu objeví jejich loga. Nehledě na snahu lákat děcka na to, co je zrovna moderní. Předloni jsme to viděli u Emoji ve filmu, o rok dříve u Trollů a brzy se na nás údajně chystá film věnovaný memes (který snad ale nikdy nevznikne). Ale také je to trik, který se povedl ukočírovat Spielbergovi v Ready Player One a jistému dánskému kostičkovému impériu v LEGO® příběhu a LEGO® Batmanovi.

A světe div se (nebo možná nediv, protože druhý díl mají na svědomí ti samí lidé, kteří stojí za jedničkou, jmenovitě Rich Moore a Phil Johnston), Raubíř Ralf a internet se řadí jednoznačně mezi ty, kteří uspěli. Ano, někdy je těch značek trochu moc – zvlášť když k tomu připočítáme, že si tu studio Disney dělá reklamu hlavně samo na sebe a v polovině filmu na diváka vychrlí skvadru všech svých princezen doplněnou o stormtroopery, Iron Mana, Pixarovky a spoustu dalších fenoménů, které za ta léta skoupilo – ale i tak působí filmový internet živým, hravým a nenuceným dojmem. Jedná se o takový alternativní pohled na prostředí, bez kterého by dnes většina z nás vlastně ani nemohla plnohodnotně fungovat.

Zasazení do světa World Wide Webu navíc tvůrcům umožňuje nedržet se v zajetých vyprávěcích kolejích, ale pořádně se kreativně vyřádit a být třeskutě meta. Setkání Vanilopky se skvadrou princezen, které na vás v jedné zběsilé scéně vychrlí všechna klišé a tropy klasických disneyovek a ještě je stihnou ironicky okomentovat, je jen vrcholem ledovce odkazů na populární a internetovou kulturu, chytrých dekonstrukcí a překvapivých, jak Windows Vista kousavých satirických komentářů k tomu, jak se dnes na internetu chováme („První pravidlo internetu zní: ‚Nikdy se nedívej na komentáře.‘“) a jak se chováme, když internet zrovna běží o nějaký ten megabyte pomaleji, než by se nám líbilo.

Raubíř Ralf a internet ale samozřejmě není jen o parodii a odkazování. Stejně jako jednička ale neklade bůhvíjak velký důraz na příběh. Místo toho se soustředí na ústřední postavy – Ralfa a Vanilopku. Ty si jsou tentokrát v podstatě rovnocenné (byť vše sledujeme převážně z Ralfova pohledu) a film se soustředí téměř výhradně na to, jak jejich různorodé touhy ohrožují jejich přátelství. Jak pravila jedna z postav již v traileru: „Nikde není psáno, že nejlepší kámoši musí mít i stejný sny.“ To je důležité poselství, které se v dětských filmech moc často nevidí. A snímek si s ním poradil velmi vkusně a nápaditě – a dokonce se mu přitom podařilo ukočírovat i některá otravná klišé, která u podobných moralitek hrozí.

Po technické stránce pak škoda plýtvat slovy. Animace je prostě úžasná: internet je pravou futuristickou megalopolí, lokace v Masakru vypadají, jako by vypadly ze skutečné počítačové hry, vše zkrátka sedí. Tentokrát navíc musím vychválit i český dabing. Jedná se o prvotřídně odvedenou práci jak po stránce hlasové, tak i překladové.

Pokud jde o nedostatky, těch film nemá mnoho a jsou spíš zanedbatelné. Rozhodně je škoda, že se téměř vytratilo Ralfovo záporáctví. V prvním filmu chtěl být hrdinou, ale na cestě za oblíbeností kradl, podváděl a pral se. Na konci se sice poučil, ale ztratil tím právě tu vlastnost, která ho odlišovala od plejády hlavních hrdinů z desítky dalších animáků. Je také pravdou, že se Raubíř Ralf a internet občas nechává unést a víc se soustředí na vedlejší nápady, než na Ralfa s Vanilopkou. Film pak sice baví, ale poněkud se táhne.

Možná největším „problémem“ pak může být, že si druhého Ralfa zamilují hlavně takzvaní mileniálové. Starší generace, které internetem nežijí, se budou ztrácet. A dost zmatené budou jistě také děti. Ty si film sice jistě užijí, ale zejména ty mladší většinu vtipů a odkazů nemají šanci pochopit. Homo Interneticus však chrochtá blahem a lajkuje ostošest.

Celkové hodnocení: 85 %

Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (2018)

Originální znění: John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot, Taraji P. Henson, Jack McBrayer (Alan Tudyk a další

České znění: Roman Štabrňák, Veronika Žilková, Sandra Pogodová, Eva Burešová, Jan Dolanský, Pavel Tesař a další

Režie: Rich Moore, Phil Johnston

Scénář: Phil Johnston, Pamela Ribon

Kamera: Martin Žiaran

USA / 113 minut / animovaný, komedie, dobrodružný