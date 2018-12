Jana Štěpánková (†84) odešla do hereckého nebe, milovala divadlo a ironickou nadsázku

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

"Moje role klidné racionální manželky, která cvičí jógu a nic ji nerozhází, mi byla hrozně blízká. Právě pro tu velkou nadsázku, kterou miluju," vzpomněla Štěpánková na jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí v seriálu Taková normální rodinka. Režisérem tohoto prvního českého sitcomu z roku 1971 byl manžel Štěpánkové Jaroslav Dudek, který ji šest let nato obsadil i do role emancipované doktorky v seriálu Nemocnice na kraji města.

Do jejího naturelu se Dudek trefil i v řadě dalších rolí; jejich poslední společnou prací byla Aurélie ve hře Bláznivá ze Chaillot. "Můj muž zemřel v srpnu (2000) a v lednu jsem skončila v divadle. Po třiceti letech. Neprodloužili mi smlouvu. Najednou jsem ztratila dvě životní lásky. Kdybych neměla syna, nevím, jak bych to zvládla," řekla Štěpánková ke konci svého působení v Divadle na Vinohradech, kam se ale později vrátila. Kromě syna Jana, programátora, jí dělaly radost i jeho děti.

Jana Štěpánková, která byla v roce 2014 uvedena do televizní Dvorany slávy v anketě TýTý, se narodila 6. září 1934 v Žilině. V té době už oba její rodiče žili a hráli v Praze, ale matka se prý rozhodla přivést ji na svět ve svém rodišti. Umělecké geny podědila Štěpánková po mamince herečce Eleně Hálkové, jež byla vnučkou básníka Vítězslava Hálka, a po tatínkovi - legendě Národního divadla Zdeňkovi Štěpánkovi.

zdroj: YouTube

Na jevišti se Jana Štěpánková objevila už v pěti letech - v Prodané nevěstě v Národním divadle, kam se chodila na tatínka často dívat. Když jí bylo šest, rodiče se rozvedli, ale vztah měli stále hezký. "Když se mámě narodila dcera a Soně, což byla druhá žena mého otce, se o týden později narodil Martin, máma jí posílala své mateřské mléko," demonstrovala vztah rodičů a nových partnerů. Jejímu otci se po Martinovi narodil syn Petr (oba herci, Martin spáchal v roce 2010 sebevraždu) a dcera Kristina (Taberyová), která vystudovala divadelní režii.

Jana Štěpánková absolvovala pražskou DAMU a první angažmá nastoupila v Pardubicích. Koncem 50. let přešla do pražského Divadla S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod Palmovkou) a v roce 1972 nastoupila do Divadla na Vinohradech. Nikdy nehrála ráda naivky, ani netoužila po Shakespearově Julii. Její parketou byly charakterní role. Hrála Janu z Arku v Anouilhově Skřivánkovi, Lízu v Pygmalionu, Iokasté v Oidipovi. Slavná byla její Emilie Marty ve Věci Makropulos a vinohradská Marie Stuartovna ve hře Ať žije královna!

Před kamerou debutovala v roce 1952 v dramatu Otakara Vávry Nástup. Kromě seriálů Taková normální rodinka a Nemocnice na kraji města (včetně dvou pokračování) vytvořila přes 60 dalších televizních rolí. Hrála mimo jiné v seriálech Bambinot, Synové a dcery Jakuba skláře či v novějších Náves, Ďáblova lest, Cukrárna nebo První republika. Objevila se i v pohádkách (mj. Anděl Páně, Nezbedná pohádka) a řadě filmů (například Dva lidi v ZOO, Strašidla z Vikýře či Účastníci zájezdu).

Naposledy se ve filmu objevila v česko-slovenské detektivce Doktor Martin: Záhada v Beskydech. Ještě letos hrála v pražském Divadle Ungelt v tragikomedii Pardál.