Recenze: Česká televize nezklamala. Pohádka Kouzelník Žito se hodí jen k zabití volného času

Zelenka v minulosti režíroval takové pohádky jako Nesmrtelná teta, Rumplcimprcampr nebo Kouzla králů. Ve většině případů jde o průměrné snímky, které si našly své diváky, všeobecný věhlas podobně jako staré klasiky ale nezískaly.

Výjimkou nebude navzdory očekáváním ani Kouzelník Žito. Příběh o chlapci, jehož ztvárnil méně známý dětský herec Denis Šafařík, se kromě specifického ztvárnění legendy snaží držet všech klasických pohádkových motivů. Nechybí rytíři, peklo, snaha o napravení lidského srdce i hudební vložka, která dnes zřejmě musí mít místo v každé pohádce.

Bohužel je to zároveň to jediné, co by se na pohádce dalo hodnotit kladně. Největším problém Kouzelníka Žita je totiž nezáživnost, a to prakticky po všech stránkách. Příběhu sice nechybí děj, chybí mu ale zábavný, akční nebo napínavý děj. Takový, který by diváka udržel u obrazovky po celou více než jeden a půl hodinu dlouhou stopáž.

Na rozdíl od klasické pověsti zde není Žito vyobrazen jako "dvorní šašek", ale mladý kluk, který se nechá zlákat čerticí v podání Tatiany Vilhelmové. To je bohužel jedinou postavou, která celému filmu dodává důvod, proč se na něj dívat.

Ačkoliv čerti samotní, vyjma Tatiany jednoho ztvárnil i Pavel Liška, působí pitvorně a směšně a samotné peklo je spíše groteskní parodií, jde o jediný oceněníhodný herecký výkon. A to bohužel k dobrému hodnocení nestačí.

Ústřední dvojice v podání Šafaříka a Anny Kadeřávkové nepůsobí opravdově, dialogy vyhlížejí uměle, stejně jako prostředí, v němž je pohádka natáčena a pohádce chybí jak akce, tak i humor. Pohádka je sice promována jako komediální, tento prvek v ní ale v zásadě nenajdeme.

Pomineme-li přehrávání většiny zejména mladších herců, na snímku lze vyzdvihnout speciální efekty a kostýmy, ty ale nestačí na to, aby z nezáživného snímku s relativně ucházejícím scénářem udělaly pohádku, na kterou budeme rádi vzpomínat.

Zelenka se očividně snažil držet zažitých pohádkových motivů a dával si pozor, aby nevybočil vedle. To se jeho snímku ale stává osudným. Kouzelník Žito nepřináší nic, kvůli čemu by stálo za to ho vidět.

Není třeba, aby byl film přelomový, měl by ale přinejmenším být zábavný nebo napínavý, či přinejmenším sympatický, a pohádka o kouzelnících a peklu obzvláště. V tomto případě jde ale pouze o jednorázovou podívanou, která kromě příjemné hudební vložky žádné větší vzrušení nepřináší.

Hodnocení: 30 %

Kouzelník Žito

Pohádka / Komedie

Česko, 2018, 104 min

Režie: Zdeněk Zelenka

Scénář: Zdeněk Zelenka

Kamera: Martin Šec

Hudba: Daniel Barták

Hrají: Denis Šafařík, Anna Kadeřávková, Jiřina Bohdalová, Pavel Kříž, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Petr Kostka, Bolek Polívka, Milan Bahúl, Stanislav Zindulka, Andrej Hryc, Jan Hrušínský, Jaromír Meduna, Kryštof Racek, Míra Nosek, Radek Kuchař, Václav Helšus, Martina Preissová, Miroslav Šnajdr, Michal Roneš, Josef Pejchal, Irena Nera