Bravurní humor. Komplet deseti CD zachycuje spolupráci Šimka a Soboty

Podle tvůrců kompletu se může posluchač přesvědčit, že Šimek a Sobota byli ve své době respektováni jako nositelé originálního a nápaditého humoru a jako takoví účinkovali nejen v divadle Semafor, ale objevovali se i v různých televizních pořadech a na gramofonových deskách. Odtud také pocházejí použité záznamy.

"Cílem výsledné kompilace není jen záznam situační komiky a svědectví o rozvoji bravurního humoru obou protagonistů. Jde i o zachycení atmosféry doby v tématech, jimiž bavili své publikum, a v hudebním doprovodu, tedy v písních zpěváků, kteří patřili k jejich stálému přátelskému týmu," uvedla producentka edice mluveného slova vydavatelství Supraphon Naďa Dvorská.

zdroj: YouTube

Na několikahodinovém kompletu tak vedle Šimka a Soboty hrají a zpívají Petr Nárožný, Uršula Kluková, Viktor Sodoma, Pavel Bobek, Ivan Mládek, František Ringo Čech, Dagmar Veškrnová, Jiří Korn, Jaroslav Dietl, Jiří Krampol, Miroslav Plzák, Miloš Kopecký a další.

"Divadelní éru Šimka a Soboty z tohoto období jsem měl poměrně zmapovanou již předtím, ale dost mě překvapil rozsah jejich prací pro televizi, kde se podařilo najít opravdové unikáty. Trošku složitější byla práce na divadelním představení Celaskon a Cyankáli. Jde o poslední hru trojice Šimek - Sobota - Nárožný a završuje jejich snahu vymanit se z původního konceptu pásma písniček a scének a posunout se k celistvějšímu divadelnímu útvaru. Hra obsahuje poměrně dost vizuálních gagů, a museli jsme ji tedy v řadě míst prokrátit a upravit tak, aby byla srozumitelná i při pouhém poslechu," podotkl jeden z kompilátorů Lukáš Sýkora.

V divadle Semafor Sobota nahradil Šimkovi na začátku 70. let jeho zemřelého hereckého kolegu Jiřího Grossmanna. "Ze začátku to bylo těžké, lidé, kteří měli rádi Grossmanna, mi psali dost ošklivé dopisy, ale Šimek mi poradil, ať to ignoruju a ono to přešlo," vzpomínal před časem v rozhovoru pro ČTK Sobota, který přišel z libereckého Studia Ypsilon.

Šimek v únoru 2004 ve věku nedožitých čtyřiašedesáti let podlehl leukemii. "Spolupracovali jsme 15 let, napsali spoustu her pro Semafor, dva pořady pro televizi, které režíroval Ján Roháč pod názvem Ze Soboty na Šimka a Zajíc v pytli. Společně vznikla i knížka Jak vyrobit bumerang," sdělil tehdy Sobota.

Oblíbený komik Sobota, který však překvapil i vážnou rolí předsedy klubu v seriálu a filmu Okresní přebor, letos v květnu oslavil 75. narozeniny. Svůj narozeninový večer strávil na jevišti Semaforu, kde odehráli jeho představení Dvě facky a pohřeb.