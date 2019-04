Leden v kinech: návrat geniálního režiséra, Robin Hood a záplava animovaných pohádek

Týden 1 (od 3. 1.)

Jedním z často diskutovaných filmů, které minulý rok obrážely světové festivaly, je americké drama Beautiful Boy. Jeho příběh vypráví o dospívajícím chlapci, který má na první pohled vše, ale přesto propadne drogové závislosti. Emocionálním středobodemintimního dramatu je vztah otce a syna, které ztvárnili Timothée Chalamet (zejména díky snímkům Dej mi své jméno a Lady Bird, které najdete v seznamu nejlepších filmů loňského roku dle redakce EZ, zářící kometa současného nezávislého filmu) a Steve Carrell, jenž se už dávno vymanil ze škatulky komika z Kanclu. Jako u většiny dojímavých filmových děl se ale i v tomto případě ozývají silné hlasy kritizující, že se zde jen lacině hraje na city. Tito lidé jsou ale prozatím v menšině, i když ani náhodou zanedbatelné.

trailer Beautiful boy | zdroj: YouTube

V mnohem odlehčenějším stylu by se měl nést makedonský Rok opice. Absurdní příběh o přátelství mezi ošetřovatelem v zoo a velmi inteligentním šimpanzem, o kterého se stará, možná na první pohled vypadá, jako by ho filmaři dělali na koni někde v garáži, jeho autorem je ale Vladimir Blaževski, který za svůj předchozí počin Punk's Not Dead získal jednu z cen na festivalu v Karlových Varech. Rok opice zcela jistě nebude pro všechny, pokud vás ale zajímá, jak může jeden šimpanz na útěku rozdmýchat makedonsko-albánské nepokoje, nenechte si ho ujít. Nebo si minimálně počkejte na naši recenzi, která se tu časem jistě objeví.

trailer Rok opice | zdroj: YouTube

Týden 2 (10. 1.)

Zdá se, že se Hollywood nepoučil a po dva roky starém finančním propadáku Král Artuš, který od ještě větší ostudy zachránilo jen jméno Guye Ritchieho, na diváky vrhá další napůl bájnou, napůl historickou postavu – tentokrát Robina Hooda. Slavného lidového hrdinu jsme naposledy viděli v „realistickém“ a nijak zvlášť úspěšném provedení s Russelem Crowem v hlavní roli. Bylo proto jasné, že se nová verze vrátí k naivnějšímu stylu. Že se ale utrhne ze řetězu až takhle, to čekal málokdo. Film, který měl v USA premiéru již v prosinci, láká na přestylizovanou akční jízdu, která si půjčuje ze zmiňovaného Artuše a přidává k němu estetiku akčních videoher. A zatím se jedná o obrovský průšvih, který už může zachránit maximálně Čína. Stále je ale šance, že se z nového Robina Hooda vyklube alespoň guilty pleasure, které si divák užije díky tomu, že se bude smát na jeho účet.

trailer Robin Hood | zdroj: YouTube

Mnohem očekávanějším filmem tohoto týdne bude pokračování Disneyho animovaného hitu Raubíř Ralf. Snímek o přátelství dvou postav ze starých videoherních automatů – dětské závodnice Vanellope a Ralfa, záporáka, který chce být všemi milovaným hrdinou. Také dvojka s názvem Raubíř Ralf a internet si svoji zámořskou premiéru již odbyla a reakce jsou spíše smíšené. Je ale otázkou, nakolik za to můžou kvality filmu samotného a jak moc jsou na vině obrovská očekávání, která jeho příchod do kin již od prvních promo ukázek provází.

trailer Raubíř Ralf a internet | zdroj: YouTube

První letošní snímek pocházející z českých luhů, hájů a studií Cena za štěstí vypráví několik navzájem provázaných příběhů o lidech, kteří sice šťastní nejsou, ale rádi by byli. Režii má na svědomí Olga Dabrowská, jež se scénáristicky podílela na Ondříčkově největším hitu Samotáři, a v hlavních rolích se představí Vanda Hybnerová, Ivana Chýlková, Klára Pollertová-Trojanová, Jaroslav Plesl nebo Tomáš Hanák. Zdá se, že můžeme očekávat silné emoce a důraz na psychologii.

trailer Cena za štěstí | zdroj: YouTube

Druhý lednový týden se do kin dostanou také dva menší severské snímky, islandsko-švédské drama s tematikou minorit A dýchejte klidně a dánská vánoční komedie s příchutí hořkých mandlí Svátky klidu a míru.

trailer Svátky klidu a míru | zdroj: YouTube

Týden 3 (17. 1.)

M. Night Shyamalan. Muž, který dal světu nesmrtelné (dnes již klasické) hity jako Šestý smysl nebo Vyvolený, stejně jako vysmívané a nenáviděné propadáky v čele se Ženou ve vodě a Posledním vládcem větru. Génius překvapivých konců si předloni extrémně vylepšil reputaci s hororem Rozpolcený. Zněly dokonce hlasy, že by si James MacAavoy za svou roli šíleného zabijáka, v jehož hlavě spolu žije 24 různých osobností, zasloužil nominaci na Oscara. To je sice trochu přehnané, ale zároveň se jedná o skvělou reklamu na nový film Skleněný, který je přímým pokračováním Rozpolceného. Pokud jste ovšem režisérův poslední počin neviděli, na trailery k novému filmu se radši nedívejte a nejdřív ho zhlédněte.

trailer Skleněný | zdroj: YouTube

Psal se rok 2000 a ve zprávách prakticky nedávali nic jiného. Havárie jaderné ponorky Kursk, která na dně Barentsova moře uvěznila plavidlo i s celou posádkou, už v dnešní době terorismu, migrační krize a přírodních katastrof zní jako dávná, skoro až zanedbatelná minulost. Že tomu tak není, se nám pokusí připomenout úspěšný dánský režisér Thomas Vinterberg, který má na svědomí jedno z nejlepších psychologických dramat poslední dekády Hon. V čistě evropské produkci se můžeme těšit na takové hvězdy jako Colin Firth, Max von Sydow nebo Léa Seydoux. Jedná se také o jeden z posledních filmů nedávno zesnulého Michaela Nyqvista.

trailer Kursk | zdroj: YouTube

Důkazem, že se pokračování nedočkají jen úspěšné filmy, je animák Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět. První z filmů o ledním medvědovi, který se zatoulá do civilizace, se nelíbil kritice ani divákům. Na internetu si dokonce vydobyl pověst filmu tak nenáviděného, že s ním v tomto ohledu mohou konkurovat snad jen Emoji ve filmu. A dokonce nevydělal ani bůhvíjaké peníze, necelých 20 milionů dolarů je na film pro děti skutečně směšná částka. Tentokrát se dokonce nedočkáme ani hereckých hvězd, které Norma a spol. namluvily (Bill Nighy, Heather Graham, …), nic dobrého tedy nejspíš čekat nemůžeme.

trailer Ledová sezóna: Medvědi jsou zpátky | zdroj: YouTube

Na plátna se vrací také hororově-komediální fantasy pro mládež Husí kůže, tentokrát s podtitulem Ukradený Halloween. Tato filmová série je inspirovaná populárními díly R. L. Stinea. Ukradený Halloween měl v Americe premiéru jak jinak než na o Halloweenu a mnoho chvály si nevysloužil. Jeho výhodou by ale mělo být, že nijak zvlášť nenavazuje na první film. V jedné z hlavních dětských rolí uvidíme Jeremyho Raye Taylora z podobně nostalgického, ale mnohem děsivějšího hitu To.

trailer Husí kůže 2: Ukradený Halloween | zdroj: YouTube

Kromě této silné čtveřice se můžeme těšit na nenápadnou švédskou komedii Amatéři nebo krimi drama Zjevení, které na první pohled působí jako méně konspirační francouzská nízkorozpočtová verze knih Dana Browna.

trailer Zjevení | zdroj: YouTube

Týden 4 (24. 1.)

Fandové českého filmu a letectví si přijdou na své u filmu Narušitel Martina Baldy, který se loni uvedl snímkem Nevinná krutost. Narušitel se odehrává za normalizace a jeho hrdinou je výborný armádní pilot v podání Jiřího Dvořáka, který tak dlouho brání ostatním v útěku na Západ, až se o to jednou pokusí sám.

trailer Narušitel | zdroj: YouTube

V současnosti není moc bizarnějších a kritiky milovanějších režisérů než Řek Yorgos Lanthimos. Mistr napětí se zvrhlým smyslem pro humor poslední roky zářil hlavně s antiutopií Humr a podobenstvím Zabití posvátného jelena. Loni pak dobyla festivaly Lanthimosova Favoritka. Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas Hoult nebo Olivia Colman – i díky těmto hvězdám na Cenách britského nezávislého filmu jeho film doslova převálcoval konkurenci, posbíral pět nominací na Zlaté glóby a netrpělivě vyhlíží také nominace oscarové.

trailer Favoritka | zdroj: YouTube

A protože pokračování špatných animovaných filmů není nikdy dost, čeká nás v lednu také snímek Ovečky a vlci. Pokračování Vlka v rouše beránčím má na svědomí studio Wizart, které dalo světu již čtyři Sněhové královny. A jejich rozpočtově na první pohled chudší vlko-ovčí bratránek vypadá ještě o něco hůř.

trailer Ovečky a vlci | zdroj: YouTube

V kontextu oveček, medvědů a raubířů je nakonec možné, že tím pravým rodinným filmem pro leden bude Psí domov. Film o ztracené fence, která se musí dostat zpět ke svému páníčkovi, sice navazuje na tak trochu okoukanou tradici Lassie nebo Neuvěřitelné cesty, roztomilá psiska (o štěňátcích nemluvě) ale dětičky bavit nepřestanou snad nikdy. Na první ohlasy si ale ještě budeme muset chvíli počkat, ve světě má film premiéru až za týden.

trailer Psí domov | zdroj: YouTube

Není nad to schladit se v již tak studených zimních měsících poctivou severskou kriminálkou. Tyto předpoklady by snad mohla splňovat dánská Složka 64, v níž bude detektiv Carl Mørck rozplétat hned dva případy najednou. Se zdánlivě standardní vraždou totiž souvisí tajemství 50 let starých zvěrstev, která se odehrávala za zdmi zapadlého lékařského ústavu. Film je inspirován skutečnými událostmi, v první řadě ale vychází ze stejnojmenného románu Jussi Adler-Olsena

trailer Složka 64 | zdroj: YouTube

Máme na víc. Alespoň to tvrdí Michal Horáček v dokumentu věnujícím se jeho loňské prezidentské kampani. Ve filmu se objeví také několik Horáčkových hudebních hitů. Pro změnu z Íránu se pak do kin dostane černohumorná krimi komedie Prase.

trailer Prase | zdroj: YouTube

A pokud máte chuť spíše na klasiku, můžete se těšit na znovuuvedení zrestaurovaného Schindlerova seznamu Stevena Spielberga. Jeden z nejlepších filmů všech dob má sice hodně přes tři hodiny, kamera Janusze Kamińskiho je ale rozhodně velkým lákadlem k návštěvě kina.

Týden 5 (31. 1.)

První letošní českou komedií budou Ženy v běhu Martina Horského. Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková nebo Ondřej Vetchý se pokusí do kina nalákat zejména ženské obecenstvo, ať už na dámskou jízdu, nebo romantickou schůzku. Příběh o matce a jejích třech dcerách, které se rozhodnou uběhnout maraton (a splnit tak přání zesnulého manžela a tatínka) ale podle trailerů ani zdaleka nevypadá jen jako zábava výhradně pro něžné pohlaví.

trailer Ženy v běhu | zdroj: YouTube

Zcela odlišnou, ale neméně hvězdně nabitou alternativou může být Ticho před bouří. Matthew McConaughey v tomto filmu hraje rybáře, kterého vyhledá jeho bývalá žena v podání Anne Hathaway a nutí ho, aby zavraždil jejího současného manžela. Steven Knight je známý jako autor tak trochu divných thrillerů, takže bychom od jeho nového počinu neměli ani náhodou čekat odlehčenou nebo rutinérsky odvedenou záležitost.

trailer Ticho před bouří | zdroj: YouTube

Jediným klasickým lednovým hororem bude Úniková hra. A novinka režiséra posledního dílu série Insidious vypadá vcelku nadějně. Přesto se nejspíš nedá očekávat, že by se z filmu inspirovaného čím dál populárnějšími „únikovkami“ vyklubalo něco víc než jen standardní žánrovka. Ale nechme se překvapit. Fanoušky seriálů True Blood a Daredevil jistě potěší, že jednu z šestice ústředních postav ztvární krásná Deborah Ann Woll.

trailer Úniková hra | zdroj: YouTube

Posledním filmem tohoto seznamu je opět snímek pocházející z dálného severu – islandská komedie Žena na válečné stezce o padesátileté ochránkyni přírody, která s lukem a šípem bojuje proti lokálním průmyslníkům ničícím její milovaný domovinu.