RECENZE: Když vypukne apokalypsa, tak ani Sandra Bullock nezachrání film před průměrností

Těhotnou umělkyni Malorie (Sandra Bullock) navštíví během malování sestra Jess (Sarah Paulson). Společně se vydávají na těhotenské vyšetření, kdy během cesty rozmlouvají o posledních zprávách tykajících se masových sebevražd v Rusku a Rumunsku. Malorie tyto zprávy považuje za irelevantní. Jakmile opustí doktorku městem se začne zmítat chaos a panika.

Bird Box | Official Trailer [HD] (2:57) | zdroj: Netflix

Děj je roztroušen na dvě časové linie. V té první se dozvídáme, co se odehrálo v momentě, kdy vypukla epidemie a ta druhá nás přesouvá o pět let později, kdy matka Malorie připravuje dvě děti na nebezpečnou plavbu po řece. Z hlediska stopáže je nejvíce prostoru věnováno právě té první.

Bird Box je často porovnáván s hororem Tiché místo a je téměř nemožné se tomuto srovnání vyhnout. Snímek Tiché místo staví na komorní, napínavé atmosféře, v níž herci vydávají naprosté minimum hlasitých zvuků, aby se vyhnuli konfrontaci s nemilosrdnou příšerou. Netradiční pojetí postapokalyptické tématiky s velmi autentickými hereckými výkony je patrně to, co přispělo na pozitivních ohlasech diváků a kritiků.

Když ve městě vypukne chaos | foto: Netflix

Naproti tomu Bird Box se točí okolo zraku. Nadpřirozená entita je v něm prakticky žádná, pokud se nepočítá mihotající se listí a podmanivé hlasy nabádající k sundání pásky přes oči. Kamenem úrazu jsou však herci, kteří se dostávají do situací, v nichž jejich konání absolutně popírá veškeré logické zákonitosti.



Přitom je Susanne Bier (Lepší Svět, Druhá šance) velice zručnou režisérkou zvlášť na poli thrillerů a dramat. Poněkud více se jí daří u dánských filmů než u těch hollywoodských, nicméně by stejně měla být jistou zárukou. V tomto případě toho dosahuje pouze napůl. Perfektní kamera s příjemnou výpravou nemůže zachránit nemastný neslaný výsledek. Bier se ani nepokouší dojít k nějakému závěrečnému vysvětlení, aby se vyhnula riziku pokaženého dojmu.

Minimalistické scénérie jsou patrně největším plusem | foto: Netflix

Nicméně plusem jsou minimalisticky zvolené scenérie bez přebytečných digitálně renderovaných okázalostí. Režisérka si vystačí s pár domy, nemocnicí, obchodem a lesem. Žádné šlehající plameny, padající domy nebo výbuchy. Box je takovým netflixovským crossoverem Mlhy, Stalo se a Tichá místa se zvučným soundtrackem dvojice Trent Reznor a Atticus Ross.

Zaměříme-li se na herecké výkony, tak je paradoxně nejvíce rozpačitou postavou hlavní role Sandry Bullock. Bullock se daleko více daří v konverzačních momentech než v těch akčních, kde to lehce zavání béčkovým hororem. Kolegové Trevante Rhodes (12 Strong, Predátor: Evoluce a John Malkovich pak dotváří rovnováhu vedlejších postav.

Bird Box je takovým netflixovským crossoverem Mlhy, Stalo se a Tichá místa | foto: Netflix

Kvalitní režisér, námět i herci to jest synonymum Netflixu pro rok 2018. Sezónu skvělých filmů jako Roma, Outlaw King nebo třeba The Ballad of Buster Scruggs zakončuje neméně špatný Bird Box. Mohl by být sice kratší, přesvědčivější a hlavně dotaženější, ale ve finále je to koukatelné a místy i docela dobré.

Celkové hodnocení: 65 %

Bird Box (2018)

Režie: Susanne Bier

Scénář: Eric Heisserer

Kamera: Salvatore Totino

Hudba: Trent Reznor, Atticus Ross

Hrají: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Sarah Paulson, John Malkovich, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Machine Gun Kelly, Tom Hollander, BD Wong, Vivien Lyra Blair, Julian Edwards, Pruitt Taylor Vince

USA / 117 minut / Drama / Sci-Fi / Thriller / Horor