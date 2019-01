Není mu ani 20 a už pracuje s předními českými herci. Kdo je režisér David Balda?

Než se pustíme do povídání o tvůrci a jeho snímku začneme synopsí distributora.

Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v armádě dvacet let.

Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko než se ho pokusit napodobit. „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slova, která sám často hlásí do vysílačky, když nutí k přistání ty, kdo se na západ za svobodou vydávají vzduchem v letadlech. Teď se o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on.

Narušitel (2019) HD trailer

Když všestranný filmař David Balda finišoval svůj celovečerní debut Nevinná krutost (2018) postavil se před tradiční otázku co dál. V mysli se mu zrodila myšlenka kroužící okolo jeho dědy a dokumentu Historie jednoho letadla (2014). Balda cítil, že je zapotřebí se k letecké tématice vrátit, a tak začal spolu se scénáristou Petrem Kultem dědu zpovídat. Na základě zlomových zvratů v jeho životě se pustili do psaní scénáře.

„Příběh je pouze inspirovaný příběhem mého dědy. Použili jsme z něho do scénáře několik zlomových událostí a další zápletky jsme využili z životních příběhů jiných pilotů stejné generace. Děda do scénáře a natáčení zasahoval spíše po odborné stránce, aby bylo vše tak, jak to doopravdy v Svazarmovském a armádním létání bylo a má být. Eliminovali jsme tak jakoukoliv možnost historické nepřesnosti,“ řekl režisér serveru EuroZprávy.cz.

Herec Jiří Dvořák a režisér David Balda během natáčení | foto: Actoress Production

Díky tomu, že měl letecký dokument úspěch, tak se Balda rozhodl pouštět do větších a náročnějších projektů. Ve své době to byly středometrážní filmy Nebeský strážce a Pomsta, později pak Nevinná krutost. Tyto filmařské pokusy mu dali mnoho zkušeností, a hlavně jej upozornily na chyby v procesu vytváření filmu. Snímek Narušitel je výsledkem píle autora.

Natáčet se začalo v polovině srpna 2017 a poslední klapka padla předposlední den roku 2017. Výběr lokací odpovídá místům, v nichž se určité události odehráli, nicméně nejdůležitějším aspektem výběru byla atmosféra a magičnost daného prostoru. Většina filmu se natáčela na malém letišti v Hořicích, které se prakticky od 80. let nezměnilo. Dále na letišti v Hradčanech, bývalém armádním letišti ukrytém v Mimoňských lesích nebo v Hradci Králové.

Oslava poslední klapky filmu Narušitel | foto: Actoress Production

Hybným tělesem filmu jsou herci. Režisér je vybíral nejen podle toho, že dané tváře mají lidé rádi, ale také aby v nich byl potřebný charakter pro danou roli. Ve finále se obsazení filmu opravdu povedlo. Hlavní role se zhostil Pavel Neškudla, s nimž se Balda seznámil při natáčení traileru pro inscenaci Unisex v Klicperově divadle v Hradci Králové.

„Pavel se opravdu na celou dobu natáčení stal Vladislavem Kučerou (hlavní postava ve filmu) a to se všemi charaktery postavy, které by měly z filmu vyznít. Před každou scénou, kterou jsme natáčeli mně Pavel ukázal „náčrty“ toho, jak by se mu líbilo dialog či scénu poupravit a ve většině případů byly tyto nápady velmi dobře využitelné,“ řekl o Neškudlovi režisér.

Herec Pavel Neškudla v kokpitu letadla | foto: Actoress Production

Ve druhé hlavní roli se objeví Jiří Dvořák, jemuž byla role napsaná přímo na míru, aniž bylo jisté, že nabídku přijme. Plusem byl Dvořákův velmi pozitivní vztah k létání, tudíž bylo možné natočit ještě realističtější letové záběry. Dále se ve filmu objeví Petr Kostka, Veronika Arichteva nebo Stanislav Zindulka.



„Snažil jsem se do filmu vybrat kvalitní herce, kteří nejsou známí jen ze seriálů, ale proslavily je jedinečné filmové role, což je příklad i pana Zindulky, kterého si nesmírně vážím jako herce, ale hlavně i a to především, jako skromného, milého a energického člověka. Jsem velmi rád, že se nám do filmu povedlo obsadit herce, kteří se do příběhu a své role opravdu položili a během natáčení s ní i žili, to je velmi cenné,“ řekl na konto herců David Balda.

Film Narušitel je především o lásce k létání | foto: Actoress Production

O hudební složku se postarali mistr zvuku Bert Fuchs a zpěvák Michal Hrůza. V prosinci minulého roku vyšel videoklip k filmu s názvem „Nad světem“, kde je k vidění kromě muzikanta i herec Pavel Neškudla. „Michal si film pustil a ihned ho pochopil a cítil v podstatě stejně jako já, což mě velmi potěšilo. To se určitě odrazilo i v písničce „Nad světem“, do které Michal vložil veškeré emoce, které jsem se snažil do filmu dát,“ dodal režisér.

Michal Hrůza - Nad světem (Nezapomínej) videoklip z filmu NARUŠITEL

Kam se režisér David Balda vydá příště ještě netuší. V hlavě mu již šrotují nové nápady, ale zatím nic, s čím by mohl jít do světa. Nerad by se pouštěl do komedie, sedí mu spíš vážnější témata.

Film Narušitel půjde 24. ledna do kin.