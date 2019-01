Na co do kina? Film Bohemian Rhapsody drtí konkurenci, přichází nový český film

Aktualizováno 15:48 — Autor: ČTK

Letošní první víkend pořadím filmů v čele žebříčku víkendové návštěvnosti českých kin nezamíchal. Stejně jako na konci loňského roku byl jedničkou britsko-americký snímek Bohemian Rhapsody, na který od čtvrtku do neděle přišlo do kina téměř 78.000. Druhé místo zůstalo americkému akčnímu filmu Aquaman a třetí americkému sci-fi Bumblebee. Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnila Unie filmových distributorů.