Nový film Jiřího Mádla již brzy vstoupí do kin, tvůrci mezitím představili trailer

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán?

Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, komických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení.

Na střeše (2019) HD trailer | CZ (1:58) | zdroj: Falcon

A čím by měl příběh diváka chytit nejvíce? „Drzostí, humorem a chutí do života, která ze Songa s Ryparem vyzařuje,“přeje si režisér Jiří Mádla a dodává „Zároveň věřím, že všichni bychom byli rádi schopný chovat se tak trochu jako Rypar. Nebo já teda určitě. Asi jsem ho i proto napsal, že bych rád jednou takovej byl. Jedná zcela tak, jak to cítí, vtipkuje, vymýšlí, když se naštve, vybouchne. Zároveň pomáhá, odpouští. Je tvrdej a něžnej zároveň. Ten kontrast je vždycky lákavej.“

Na střeše je druhým celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla. Za debut Pojedeme k moři, který v kinech vidělo přes 100 tisíc diváků, získal při vyhlašování Cen české filmové kritiky 2015 Cenu RWE pro objev roku.

Režisér filmu Na střeše Jiří Mádl | foto: Falcon

Producentkou filmu je Monika Kristlová ze společnosti Dawson Films, koproducenty jsou Česká televize, Barrandov Studio, innogy, Barbara Janišová Feglová ze slovenské společnosti Hitchhiker Cinema, dále společnosti InVestito a RTVS.

„Oceňuji, že si to Jirka nedělá vůbec snadné. Příběh postavený na dvou postavách, starém zahořklém muži a vietnamském chlapci, Jirkovi nenabízí příliš prostředků, jak barvitě a zábavně vyprávět o hledání naděje, když máte pocit, že už žádná není. Ale ono to takové je. Nápadité, křehké i vtipné,“ říká Michal Reitler, kreativní producent ČT.

Ve filmu se mimo jiné i herec Vojtěch Dyk | foto: Falcon

Film vzniká s podporou Státního fondu kinematografie, Audiovizuálneho fondu SR a Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund. Film vznikl pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové. Film vznikl za podpory programu Kreativní Evropa – MEDIA.

Do film uvede distribuční společnost Falcon.