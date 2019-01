RECENZE: Nový Robin Hood je velkým filmovým prušvihem. Diváka akorát okradá o čas

Lord Robin z Loxley (Taron Egerton) žije v Nottinghamu, kde se těší bohatému životu a lásky své přítelkyně Marian (Eve Hewson). Idyla se změní v momentě, kdy je vyslán šerifem z Nottinghamu (Ben Mendelsohn) do války ve vojenském tažení třetí křížové výpravy.



Po čtyřech letech se vrací do Anglie a zjišťuje, že se poměry v jeho rodné domovině změnily. Šerif v kraji vládne pevnou rukou. Zabavuje majetek, posílá do vojny a vybírá vysoké daně. To vše proto, aby měl z čeho financovat nákladnou válku proti Arábii. Robin spojí své síly s maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) a povstane proti zkorumpované anglické vládě.

Robin Hood | OFICIÁLNÍ TRAILER | české titulky (2:25) | zdroj: Vertical Entertainment

Příběh Robina Hooda byl již v minulosti námětem čtyř filmů a dvou seriálů. O reinkarnaci dávno známého příběhu se pokusil v roce 2010 režisér Ridley Scott, jehož zpracování se dočkalo velmi smíšených reakcí. Je tedy otázkou, proč se Hollywoodská produkce znovu pouští do tématu, které jaksi postrádá svoji aktuálnost a divákovu potřebu.

Záměrem byla potřeba převyprávět historku sherwoodského zbojníka mladým divákům v moderním kabátku. Přistoupit ke 100x ohrané látce jinak, což je rozhodně velké plus. Nicméně to celé postrádá dobovou estetiku a stylizaci. Herci na plátně nosí tepláky, svetry, kožené kabáty nebo klobouky. Kam se poděl středověk?

Ústřední dvojice Taron Egerton a Jamie Foxx | foto: Vertical Entertainment

Nedostatečnost po stránce historické vyvažuje akční podívaná plná zběsilých bojů, epické válečné choreografie a efektivních zpomalených záběrů. Robin Hood tak následuje současnou linii hollywoodských bijáků, kterým nechybí forma, ale obsah. Scénář je vážně nedostatečný a pokusy o humor vyšumí do prázdna.



Záchranou by tedy mělo být poměrně slušné herecké obsazení. Snímek láká na Tarona Egertona (série Kingsman) a Jamieho Foxxe (Nespoutaný Django), jejichž výkon na plátně není ničím zajímavý. To samé platí pro lhostejnou Eve Hewson (Most špionů) a nepřesvědčivého Jamieho Dornana (trilogie Padesát odstínů). Jediný, kdo drží film nad vodou je Ben Mendelsohn v roli zlověstného šerifa. Mendelsohn potvrzuje svoje nadání pro „zlé“ postavy, mohli jsme se o tom přesvědčit ve filmech Rogue One nebo Ready Player One.

Jamie Dornan jako hlas lidu | foto: Vertical Entertainment

Režijní debut seriálového režiséra Otty Bathursta (seriály Černé zrcadlo, Peaky Blinders) není schopný naplnit očekávání z traileru. Trailer slibuje šílenou jízdu, jíž se divák nedočká. Postavy jsou ploché, potenciál příběhu je nevyužit a ta akce přece nemůže zachránit nefunkční celek.

Ben Mendelsohn v roli přesvědčivého šerifa z Nottinghamu | foto: Vertical Entertainment

Přitom nový Robin Hood měl šanci zazářit. Nešťastnou rukou režiséra vznikl nešťastný film. Pokud to srovnáme s Králem Artušem z předminulého roku, pak tu jsme hodně pod průměrem. Otevřený konec filmu můžeme vidět jako paralelu naděje na podařenější pokračování.

Celkové hodnocení: 40 %

Robin Hood (2018)

Režie: Otto Bathurst

Scénář: Ben Chandler, David James Kelly

Kamera: George Steel

Hudba: Joseph Trapanese

Hrají: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan, Tim Minchin, Paul Anderson, F. Murray Abraham

USA / 117 minut / Akční / Dobrodružný