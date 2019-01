Americké ceny filmových kritiků ovládl snímek Roma, bodovala také Lady Gaga

Drama Roma loni získalo hlavní cenu na festivalu v Benátkách a letos obdrželo Zlatý glóbus pro nejlepší neanglicky mluvený film. Film sleduje dívku Cleo, která pracuje v domácnosti středostavovské rodiny ve čtvrti Roma v mexické metropoli Mexiku.

U dvou hereckých kategorií došlo v neděli na dělení cen. Lady Gaga (Zrodila se hvězda) a Glenn Closeová (Žena) dostaly ocenění za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu.

Amy Adamsová (Ostré předměty) a Patricia Arquetteová (Útěk z vězení v Dannemoře) byly oceněny jako nejlepší herečky v krátkém seriálu nebo televizním filmu.

