RECENZE: Horor pro děti nemusí nutně znamenat strach. Husí kůže 2 je toho důkazem

Kamarádi Sonny (Jeremy Ray Taylor) a Sam (Caleel Harris) mají ve svém volném čase zajímavou brigádu. Vyklízejí staré prostory od všemožného harampádí, z nějž si některé cenné kousky nechávají. Jednoho dne dostanou svoji první zakázku, během které naleznou první román R.L. Stinea a děsivě vyhlížející loutku.

Loutku oživí a dozvídají se, že její pravé jméno je Slappy. Ten se zpočátku jeví jako ideální společník. Pomocí několika kouzel je schopný klukům usnadnit život od urovnání oblečení až po dokončení ročníkového projektu. Jenže po čase začne být pro celou rodinu přítěží, a tak se jej rozhodnout zbavit. Slappyho se to dotkne a začne se mstít.

Husí kůže 2: Ukradený Halloween (2019) HD trailer | CZ titulky (0:50) | zdroj: Falcon

Není to poprvé, co loutka s napoleonským komplexem nedá obyvatelům nějakého města spát. V prvním díle šlo o malé městečko Madison, ve dvojce jde o Wardenclyffe ve státě New York. Díky tomu, že se děj odehrává za halloweenské noci dává Slappymu možnost vdechnout život i maskám, které slouží jako dekorace. Tento prvek přináší do snímku ještě větší porci příšer, než tomu bylo v jedničce, což je vítaným plusem.

Zásadní rozdíl mezi oběma díly je v atmosféře. První díl byl více rodinný, a i starší divák si jej mohl užít. Dvojka si sice pohrává s rozvinutějšími motivy, ale ty ve finále stejně přijdou vniveč. Nové postavy až s přílišným „dětským“ humorem míří na mnohem menšího diváka. To umocňují na plátně mladší herci, kteří záměrně reprezentují nesnáze, s nimiž se mohou diváci ztotožnit jako první láska, hlídání sourozencem nebo domácí práce.

Slappy se zpočátku jeví jako vhodný společník, pak ale všem přerůstá přes hlavu | foto: Falcon

Scenáristé si s příběhem moc nezadali. Pointa a veškeré směřování děje je patrné už z úvodních scén. Přitom zasazení do Halloweenu může být slibnou rozehrávkou. Ve finále z toho vznikla vyfouklá forma, která nepobaví ani nepoděsí. Jedinou záchranou je posledních 10 minut po boku Jack Blacka, jenž byl nosnou postavou jedničky.

Pod přívětivým vizuálem se tedy skrývá nevydařené pokračování průměrného „hororu pro děti“. Nebýt úspěchu první Husí kůže nevznikl by zcela zbytečný navazující díl postrádající alespoň špetku osobitosti. Můžeme jedině doufat, že se tvůrci nerozhodnou po čtyřech letech znovu vypustit do světa Stineovy příšery.

Celkové hodnocení: 40 %

Husí kůže 2: Ukradený Halloween (2018)

Režie: Ari Sandel

Předloha: R.L. Stine (kniha)

Scénář: Rob Lieber

Kamera: Barry Peterson

Hudba: Dominic Lewis

Hrají: Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Ken Jeong, Chris Parnell, Bryce Cass

USA / 84 minut / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Horor