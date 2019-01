RECENZE: Shyamalan pořád umí. Skleněný je zaslouženým vyvrcholením unikátní trilogie

Varování – tato recenze vyzrazuje děj předchozích filmů série.

Vyvolený David Dunn (Bruce Willis) už dvacet let chrání ulice Philadelphie jako maskovaný mlčenlivý mstitel v pláštěnce. Po událostech, které se odehrály před dvěma lety ve snímku Rozpolcený, před ním ale stojí nová výzva. Šílený Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), jehož mysl v sobě ukrývá 24 různých osobností různého stupně prohnilosti od těch kladných až po čiré zlo, je totiž stále na svobodě a nadále unáší a zabíjí mladé dívky. Do jejich potyčky se pak zapojí geniální pan Skleněný – Davidova nemesis Elijah Price (Samuel L. Jackson) – který se rozhodne rozehrát další ze svých šachových partií. Víc se ode mě nedozvíte, protože i když se těch několik překvapení, které si na diváka Skleněný připraví, ani zdaleka neblíží zvratům z předchozích dvou dílů série (nebo z většiny ostatních Shyamalanových filmů), ne vše je tak, jak se na první pohled zdá.

trailer Skleněný | zdroj: YouTube

Důležitější je, že se s třetím dílem opět lehce změnil žánr. Zatímco Vyvolený byl velmi pomalým, zadumaným, spíše až mysteriózním filmem, ze kterého se na konci vyklubala superhrdinská origin story, a Rozpolcený sázel na hororovou atmosféru a až do poslední chvíle tajil jak schopnosti Kevinova alter ega Bestie, tak i fakt, že se jedná o pokračování 17 let starého filmu, na který polovina světa zapomněla, Skleněný se od začátku nese na veselejší, dalo by se říct až sebeuvědomělé notě. Jistě, postavy sice stále používají víc pusu než svaly, film je pomalý a předkládá hned několik otázek, nad kterými nutí diváka hloubat, ale rozhodně mu nechybí humor a vědomí, že co fungovalo v době, kdy byl moderní superhrdinský žánr ještě v plenkách, v dnešní zlaté éře všehoschopných mstitelů působí tak nějak zastarale a nepatřičně.

Režisér a tvůrce tohoto světa M. Night Shyamalan se tedy částečně přizpůsobuje moderní době, ani náhodou ale nejde s trendy. A ani s očekáváními vlastních fanoušků, jak dokazují smíšené až negativní ohlasy na film. Přitom nepředkládá nic, co by neodpovídalo jeho typickému rukopisu. Ať už mluvíme o onom pomalém povídavém tempu, nepřirozených a přes hranu natahovaných dialozích, hře s divákovým očekáváním, důrazem na použití (poněkud vybledlých) barev a na dokonalé umístění kamery v každé scéně nebo i přehnané vysvětlování závěrečného zvratu, který by byl dokonale srozumitelný i bez zbytečných flashbacků a obsáhlého monologu. Nutno dodat, že všechno kromě otravného finálního dovysvětlování funguje na výbornou.

Z ústřední trojice si nejméně užijeme Bruce Willise. Fanoušky to jistě zamrzí – zvlášť proto, že se do role Davida Dunna dokázal dostat poměrně snadno. A to je u herce, který poslední dobou většinu svých rolí odehraje v polospánku, vlastně úspěch. Děj se zaměřuje na titulního pana Skleněného a rozpolcenou osobností trpícího Kevina. A nutno před jejich představiteli smeknout, protože oba hrají proti svému typu. Jackson, tradičně drsný frajer s pistolí v ruce, který kolem sebe hází slova jako motherf*cker jako by se nechumelilo, se v roli sofistikovaného, ale šíleného génia s křehkými kostmi skutečně blýskne.

Nejvíc pozornosti na sebe ale opět strhává James McAvoy. Ano, opět přehrává, dokonce víc než minule, ale o to jsou jeho náhlé změny osobnosti zábavnější. Chladná Patricia, vystrašený Kevin nebo zvířecí Bestie poskytují potřebné drama, které odlehčí například devítiletý grázlík Hedwig či koketa Jade.

Skleněný má ambice a jde si vlastní cestou. Rozhodně se proto nejedná o film pro každého. Naopak, většina diváků ho nedocení. Je pomalý, maličko zahleděný do sebe a jeho konec bude pro hodně lidí velkým zklamáním. Možná že i oprávněně. Pokud ale přistoupíte na Shyamalanovu hru, uvědomíte si, že se jedná o nezařaditelný unikát, který nedělá kompromisy, má co říct a dokonce i má čím překvapit, což je v dnešní době vzácnost. A trestat ho za to, že není tím, čím jsme chtěli, aby byl, není fér. Vždyť kdyby tomu tak bylo, stěžovali bychom si pro změnu, že ten kdysi geniální režisér vyměknul a zaprodal se mainstreamu.

Celkové hodnocení: 85 %

Glass (2019)

Hrají: Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Luke Kirby a další

Režie: M. Night Shyamalan

Scénář: M. Night Shyamalan

Kamera: Mike Gioulakis

Hudba: West Dylan Thordson

USA / 129 minut / thriller, drama, mysteriózní, sci-fi